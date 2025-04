112-nieuws: ernstig verkeersongeluk in Handel • vrouw gaat door het lint

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.00 A67 dicht na ernstig ongeluk De A67 van Eindhoven richting Venlo is dicht tussen de afrit Liessel en Panningen na een ernstig ongeluk bij het Limburgse Grashoek. Er is een omleiding ingesteld vanaf knooppunt Leenderheide. Verkeer richting Venlo wordt aangeraden Maastricht/Sint Joost te volgen over de A2, de N276 en de A73. Lees hier meer.

05.48 Ernstig verkeersongeluk in Handel Bij een zeer ernstig verkeersongeluk in Handel zijn afgelopen nacht drie mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht, een naar een regulier ziekenhuis. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed. Er is proces-verbaal opgemaakt. Foto: Instagram politie Frans.

05.39 Auto strandt op A50 Een auto met pech strandde afgelopen nacht op de A50 bij Schaijk. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat belde een berger om de auto daar weg te halen. Foto: X/weginspecteur Robert. Rond middernacht strandde ook op de A2 bij Rosmalen en de N279 bij Den Bosch een auto met pech. Ook hiervoor werd een berger gebeld. Foto: X/weginspecteur Robert. Foto: X/weginspecteur Robert. Rond halftwaalf was het ook al raak op de A2 bij Best.

03.03 Vrouw zwaargewond bij crash Een vrouw is afgelopen nacht zwaargewond geraakt nadat ze met haar auto crashte op De Horstenbleek in Hoogeloon. Ze was rond kwart voor twee 's nachts door nog onbekende oorzaak gaan slingeren met haar auto. Die belandde uiteindelijk ondersteboven. De vrouw zou uit de auto geslingerd zijn. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

00.39 Slingerende automobilist gestopt Agenten van de politie Markdal hielden gisteravond een automobilist aan. Deze viel de agenten op omdat de bestuurder slingerend met een snelheid van 30 kilometer per uur reed. De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben en hij testte positief op cannabis en amfetamine. Foto: Instagram politie Markdal.

00.36 Vrouw slaat agent Een vrouw is gisteravond aangehouden in Etten-Leur nadat ze volledig door het lint ging. Ze vernielde onder meer spullen. Toen de politie aankwam, sloeg ze een agent die haar wilde helpen. Ze werd aangehouden. Onderweg naar het cellencomplex bleef ze spugen en beledigen. Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.

23.34 Inbraak in villa in Waalre In een villa aan de Lissevenlaan in Waalre is gisteravond laat ingebroken. De politie ging op zoek naar vier daders, die volledig in het zwart gekleed zouden zijn. Een verdachte zou nog maar één schoen aan hebben gehad. Ze zouden allemaal vanaf de enkels nat zijn geweest. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink. In de loop van de nacht werden twee verdachten aangehouden. Hierbij werd een politiehond ingezet. Wat er precies is buitgemaakt, is niet naar buiten gebracht. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

23.50 Snelheidsduivel gestopt Een 27-jarige man uit Polen moest gisteravond zijn rijbewijs inleveren bij de politie nadat hij met een snelheid van 108 kilometer per uur door de bebouwde kom van Etten-Leur reed. Daar is 50 kilometer per uur de maximumsnelheid. Een motoragent zag de snelheidsduivel en liet de man op de Bredaseweg stoppen. "Dit zijn absurde snelheden binnen de bebouwde kom!" Foto: X/politie Weerijs.