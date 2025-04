112-nieuws: moeder en baby gewond bij botsing • man rijdt zonder rijbewijs

09.50

Een dronken 44-jarige man is gisteravond door de politie tegengehouden bij winkelcentrum De Loop in Oirschot. Iemand had gezien dat de man rond zes uur in een auto stapte en was bang dat hij in dronken toestand daarin wilde gaan rijden.

Terwijl de politie onderweg was, was de man weer uit zijn auto gestapt en liep hij zwalkend door het winkelcentrum. Toen de agenten aankwamen, zagen ze dat de man amper op zijn benen kon staan. Hij kreeg een bekeuring vanwege openbare dronkenschap en een rijverbod van twaalf uur. De dronken man had geen legitimatiebewijs bij zich.