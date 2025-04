Vrouw ligt te zonnen en wordt daarna bijna doodgestoken: cel voor buurman

Subhi Al H. uit Helmond komt voorlopig niet vrij. De rechtbank in Den Bosch heeft hem maandag 2,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. De man zat al in voorarrest nadat hij was aangehouden na een burenruzie, in juni 2023. Zijn toen 60-jarige benedenbuurvrouw Jacqueliena ontsnapte aan de dood toen de man zeker vijfmaal op haar instak. Haar belager moet een schadevergoeding van ruim 14.000 euro betalen.

Geschrokken rende de vrouw naar binnen. In de keuken werd ze volgens de rechter opgewacht door Al H., die haar meermalen stak. Jacqueliena dacht dat het hierbij bleef, maar even later kwam de buurman terug en werden haar opnieuw messteken toegebracht. Toen pas vond Al H. het welletjes. Hij liet zijn buurvrouw hulpeloos, zwaargewond en in een plas bloed achter. Tijdens de zitting, twee weken geleden, bezwoer hij dat iemand anders Jacqueliena had gestoken.

Volgens de rechter heeft de 34-jarige Al H. zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag en mishandeling. Toen Jacqueliena die zomerse dag in de tuin van haar huis aan de Trompstraat in Helmond lag te zonnen, werd ze zonder enige aanleiding door een asbak en een glazen bol geraakt. De vrouw liep verwondingen op aan haar hoofd en schouder. De boosdoener? Dat was haar Syrische buurman, die al bijna acht jaar in ons land woont. Hij bekogelde haar vanaf zijn balkon.

Al langer ruzie Volgens de vrouw hadden ze al langer ruzie, vooral over de herrie die haar buurman zou veroorzaken. "Hij draaide midden in de nacht Arabische muziek, gebruikte mijn tuin als asbak en hij piste vanaf zijn balkon in mijn tuin", vertelde Jacqueliena eerder aan Omroep Brabant. De wijkagent en de woningbouwvereniging wisten dat de twee met elkaar overhoop lagen, maar ze hadden waarschijnlijk ook geen idee dat het zo uit de hand zou gaan lopen.

De rechter benadrukt in de uitspraak dat het slachtoffer doodsangsten heeft uitgestaan en dat nog wel in haar eigen huis. Het was te danken aan een getuige en een buurvrouw dat ze snel hulp kreeg en dat ze de poging tot doodslag overleefde, zo was het oordeel van de rechter. Jacqueliena lijdt er nog steeds onder: elke dag staat ze op en gaat ze naar bed met pijn. Ook is ze verhuisd, omdat de woning waar ze door haar buurman was mishandeld haar herinnerde aan die brute aanval.

Deels niet aan te rekenen

De rechter nam in de uitspraak ook mee dat Al H. eerder met politie en justitie in aanraking is geweest wegens het plegen van geweld. En dat hij hiervoor al eens heeft vastgezeten. Ook werd er rekening mee gehouden dat de Syriër schizofreen was toen hij zich die dag in juni niet wist in te houden. Zijn gestoorde gedrag was hem dus deels niet aan te rekenen.

Al H. en zijn advocaat verzetten zich tijdens de zitting flink tegen de geëiste tbs met dwang. Ze wilden vrijspraak, omdat Al H. ontkent, maar als hij dan toch veroordeeld zou worden, dan zonder tbs met dwang en liever zorg op een andere manier. De rechtbank heeft anders besloten.

Het incident leidde ook tot onrust in de buurt: