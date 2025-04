Peter Gillis denkt na over hoger beroep na veroordeling: 'Oneerlijk proces'

Peter Gillis gaat waarschijnlijk in hoger beroep tegen de straf van zes maanden om belastingfraude. Dat zei hij dinsdag na afloop van de uitspraak door de rechter in Den Bosch. Hij vindt de uitspraak 'teleurstellend' en 'triest voor zijn dochter en ex-vrouw', die werden veroordeeld tot taakstraffen voor hun betrokkenheid.

De advocaten gaan eerst kijken wat er allemaal in het vonnis staat en dan beslissen ze over in hoger beroep gaan of niet. "En dan begint het hele circus weer opnieuw", zei Gillis tegen onze verslaggever.