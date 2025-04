Peter Gillis gaat in hoger beroep na veroordeling: 'Geen eerlijk proces'

Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de straf van zes maanden om belastingfraude die hij dinsdagochtend kreeg. Dat heeft hij dinsdagmiddag bekendgemaakt. Volgens Gillis, zijn familie en zijn advocaten is er geen eerlijk proces geweest. Ze vinden dat er inbreuk op het verschoningsrecht heeft plaatsgevonden. Ook zou de verdediging niet in de gelegenheid gesteld zijn om de rol van het Regionale Informatie- en Expertisecetrum, dat zich richt op ondermijnende criminaliteit, in deze strafzaak nader te onderzoeken.

Dinsdagochtend sorteerde Gillis al voor op een hoger beroep. "En dan begint het hele circus weer opnieuw", zei Gillis tegen onze verslaggever.

Wachten op privacy instellingen...

Zijn advocaat zei al snel dat Gillis geen eerlijk proces heeft gehad. “Op een aantal punten denken wij dat dit in hoger beroep anders gaat uitvallen", zei advocaat Mark Hendriks. "Er zijn vertrouwelijke stukken van advocaten gekopieerd. Dat mag niet en daar gaat de rechtbank aan voorbij."

Hendriks wil daarom niet op de inhoud en de straf ingaan. "Het begint allemaal bij een eerlijk proces. Je moet vooraan beginnen. Dan kom je mogelijk tot een straf, maar je kunt niet achteraan beginnen."

Reactie Talpa op veroordeling Peter Gillis "Peter heeft besloten hoger beroep aan te tekenen. Talpa Network is nog altijd van mening dat iemand pas schuldig is, als er sprake is van een definitieve veroordeling door de rechter. Daarvan is geen sprake zolang hoger beroep mogelijk is. Vanaf 16 mei is het nieuwe seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa bij SBS6 te zien."

Gillis reageerde na afloop van de uitspraak koel. “Natuurlijk schrik ik van die zes maanden celstraf. Dat is emotioneel, triest. Ik vind het schandalig. Zeker voor mijn ex en dochter." Zij werden dinsdag veroordeeld tot taakstraffen van 240 en 180 uur. "Het enige wat ze ervan af hebben gehaald, is dat ik mag blijven ondernemen, maar dat is toch al voorbij", vervolgde hij. "En een deel van de straf is voorwaardelijk, dus we hebben de helft al gewonnen.” Gillis doelde hiermee op de eerdere eis van justitie van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Gillis ontkende na de uitspraak opnieuw dat hij belastingfraude heeft gepleegd. “Jullie noemen het zwarte verhuur, zo noemen jullie het", zei hij verwijtend richting de pers. "Overal wordt gezegd dat ik fraude pleeg, maar ik voer geen goede administratie. Dat is wat anders."