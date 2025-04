Minister en Kamer staan stil bij overleden Nina: 'Buitengewoon tragisch'

Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het vreselijk wat er is gebeurd met Nina Sienkiewicz uit Helmond. Het 14-jarige meisje van Poolse afkomst maakte op 1 april een eind aan haar leven, omdat ze niet langer tegen pestgedrag op school kon. Bruins wenst haar nabestaanden veel sterkte toe, zo zei hij dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Ook parlementariërs lieten weten dat ze meeleven met Nina's familie en vrienden. “Buitengewoon tragisch”, noemde Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) de situatie rond het meisje. Nina maakte een eind aan haar leven, omdat ze op haar school, het Delta vmbo in Helmond, werd gepest. Ze wilde de last niet meer dragen, zo werd vorige week bekend.

Consequenties voor school?

Minister Bruins was door Arend Kisteman gevraagd naar de Kamer te komen. De VVD’er wilde weten of Nina’s school zich heeft gehouden aan een verplicht pestprotocol. Mocht dat niet het geval zijn, zouden er dan consequenties volgen, zo vroeg hij zich ook af. Bruins kon hierop niet ingaan. Het is volgens hem aan de Inspectie van het Onderwijs om hierop toe te zien.

Vorige week zei een woordvoerder van de Inspectie al dat hij hierover niks kan zeggen, omdat zijn medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben. Hij wist toen overigens niet of de Inspectie al is ingeschakeld door de school, ouders, leerlingen of andere betrokkenen. Mocht er contact zijn opgenomen met de Inspectie, dan zullen ook hierover geen mededelingen worden gedaan.