Grote kans dat Gillis nooit achter de tralies verdwijnt ondanks straf

Peter Gillis verdwijnt ondanks zijn veroordeling dinsdag voorlopig niet achter de tralies. Dat verwacht oud strafadvocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch. "Het is zelfs maar de vraag of hij ooit de gevangenis in gaat", zegt hij. "Als hij in hoger beroep opnieuw veroordeeld wordt, dan zijn we een hele tijd verder waardoor hij gratie zou kunnen vragen. Ik denk dat hij daar best kans op maakt."

Peter Gillis is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor grootschalige belastingfraude. Die fraude vond plaats op het hoofdkantoor van de Oostappen Groep in Asten en op acht andere vakantieparken van Gillis. De realityster van het programma 'Massa is Kassa' moet dus zes maanden de gevangenis in, zo bleek in de rechtbank in Den Bosch. Naast de celstraf voor Gillis is aan zijn bedrijf een voorwaardelijke geldboete van 250.000 euro opgelegd.

Overvolle gevangenissen

De voormalig advocaat Van der Kruijs begint aan een rekensommetje hoe het verdere straftraject voor Gillis gaat verlopen. "Zijn hoger beroep zal ergens in 2027 begin 2028 dienen. Stel dat hij dan opnieuw veroordeeld wordt tot een celstraf dan moet minstens een half jaar wachten voor hij een oproep krijgt om die uit te zitten. De gevangenissen zitten namelijk overvol. Tegen de tijd dat hij die oproep krijgt zitten we waarschijnlijk in 2029 en dan kan hij gratie aanvragen."