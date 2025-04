Onzichtbare lichtbundels boven Eindhoven versturen gigaveel data

Niemand heeft er iets van gemerkt, maar hoog boven Eindhoven hebben onderzoekers van de Technische Universiteit (TU/e) iets bijzonders voor elkaar gekregen. Het is wetenschappers gelukt om met (onzichtbaar) infraroodlicht data met een recordsnelheid draadloos te versturen over een afstand van ongeveer vijf kilometer. Volgens wetenschappers is dit nooit eerder vertoond, al helemaal niet in een drukke omgeving.

De onderzoekers wilden hiermee aantonen dat verzenden van data mogelijk is in een stedelijke omgeving, zonder dat dit transport van buitenaf wordt beïnvloed. Zo is het gelukt om met infraroodlicht data met ‘een verbluffende snelheid’ van 5,7 terrabit per seconde te verzenden. De hoeveelheid data wordt vergeleken met 1,9 miljoen gestreamde Netflix-series in HD.

Zoiets was volgens de TU/e nog niet eerder gelukt. Dit was de snelste draadloze datatransmissie over zo’n lange afstand ooit in een stedelijke omgeving, zo concluderen wetenschappers. De afstand tussen de twee antennes is 4,6 kilometer. Die testopstellingen zullen er blijven staan, want de onderzoekers zijn nog lang niet klaar. De toekomst moet uitwijzen in hoeverre bedrijven of burgers er iets aan hebben.

Nieuwe mogelijkheden

De uitgeteste techniek bestaat al in glasvezelnetwerken. Als data draadloos, via infrarood, zo snel kan worden verstuurd, geeft dat veel nieuwe mogelijkheden. Onder meer in gebieden waar glasvezel te kostbaar of onpraktisch is. Transport van gegevens door de lucht zou dan overal ter wereld een meer dan redelijk alternatief zijn.

Infraroodstralen kunnen warm aanvoelen (denk aan de infraroodsauna) en je moet er niet direct inkijken. Dat is volgens de universiteit bij dit experiment niet aan de orde vanwege de smalle en nauwelijks zichtbare bundel maar ook omdat de antennes zo hoog staan.

De onderzoekers van de TU/e werken bij de test samen met Aircision, dat is gevestigd op de HTC. Dit bedrijf produceert systemen met ultrahoge capaciteit en is een afgeleide van onderzoeksinstituut TNO. In plaats van kabels of radiosignalen gebruikt Aircision infraroodlicht om gegevens te verzenden.

De onderzoeksresultaten werden eerder deze maand gepresenteerd op de Optical Fiber Communications (OFC) Conference 2025 in de Amerikaanse stad San Francisco.