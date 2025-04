Gemeente verbiedt bewoning bijgebouw Oekraïne-opvang van opa en oma

Boven de Oekraïense vluchtelingenopvang van Leon en Deborah in Dongen hangt een nieuwe donkere wolk. De gemeente heeft dinsdag een besluit genomen waarin staat dat er niet gewoond mag worden in het bijgebouw. Dat betekent dat de drie volwassenen en drie kinderen uiterlijk 8 mei uit het bijgebouw moeten vertrekken. Initiatiefnemer Leon Bronckers van de opvang gaat in beroep tegen dit besluit.

Begin vorige maand hadden Initiatiefnemers Leon Bronckers en Deborah van der Meere nog een klein feestje te vieren. De rechter schoof de dwangsom van 2000 euro per week aan de kant die de gemeente Dongen de opvang had opgelegd. De gemeente wilde de opvang van 14 Oekraïners op die manier dwingen te stoppen. Volgens de gemeente was de opvang niet volgens 'de regels'. Rechter

Leon en Deborah maakten hier bezwaar tegen maar in afwachting van wat hier uit zou komen zouden ze iedere week 2000 euro moeten ophoesten. Daar maakte de rechter korte metten mee en oordeelde dat die dwangsom pas na een besluit kon worden opgelegd. Dat besluit is nu gekomen. De gemeente staat wonen in het hoofdgebouw toe, maar gaat wel een onderzoek doen naar de veiligheid. Wonen in het bijgebouw staat Dongen niet toe omdat de regels het niet toestaan. "Omdat het niet in het bestemmingsplan staat", vermoedt Leon.

De eigenaar weet wat hij samen met zijn vrouw gaat doen zodra ze terug zijn van vakantie waar ze hun accu opladen na een hectische tijd. "Ik ga bezwaar indienen bij de rechtbank." Die gaf eerder al aan dat Dongen moet onderbouwen waarom het handhaven van regels zwaarder wegen dan leefbaarheid voor vluchtelingen. We namen eerder een kijkje in de opvang van Leon en Deborah: