Coffeeshop voorgoed dicht na tien aanslagen, eigenaar stopt: 'Triest'

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg gaat nooit meer open. Na tien aanslagen en meerdere rechtszaken zet de eigenaar er een punt achter. De uitbater gaat wél door met het aanvechten van de beslissing van van burgemeester Theo Weterings, die de eigenaar na de reeks aanslagen verbood om de coffeeshop nog te openen.

De uitbater van de coffeeshop wil gerechtigheid, meldt zijn advocaat, Bisar Cicek. Burgemeester Weterings nam in januari het besluit om de coffeeshop te sluiten, nadat Caza weer eens het doelwit van een aanslag was geworden. Ook trok de burgemeester de horecavergunning van de coffeeshopeigenaar in.

Volgens advocaat Cicek kan de coffeeshopeigenaar het niet meer opbrengen om te wachten tot het moment dat de procedure bij de gemeente, en eventueel daarna nog bij een rechtbank, is afgerond. Dat kan maanden gaan duren. Volgens de advocaat neemt de uitbater 'na dertig jaar met pijn in het hart zal afscheid van zijn coffeeshop'. Het is niet bekend of de ‘Cazabaas’ nu een andere onderneming gaat beginnen.

Rechtbank: sluiting terecht

Begin deze maand kreeg de Tilburger nul op rekest van de rechtbank in Breda tegen de beslissing van de burgemeester om de zaak te sluiten. De rechter had begrip voor de exploitant, maar door de voortdurende aanslagen die op Caza werden gepleegd, kon de veiligheid van de buurt niet worden gegarandeerd. Sluiting is dan ook gerechtvaardigd, oordeelde de rechter.

Cicek vindt dat oneerlijk. "Het is buitengewoon triest, omdat de burgemeester en politie niet alles hebben gedaan wat zij konden doen", reageert de advocaat. "Hoe kun je na tien aanslagen enkel een paar loopjongens hebben aangehouden? Hoe kun je met droge ogen stellen dat de politie onvoldoende capaciteit heeft? In wat voor een rechtsstaat leven we als criminelen weten dat ze een onderneming om zeep kunnen helpen met vuurwerk dat legaal in België te koop is?"