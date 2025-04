Eigenaar stopt met coffeeshop Caza: 'Buitengewoon triest'

Coffeeshop Caza in Tilburg gaat nooit meer open. Na tien aanslagen en diverse rechtszaken zet de eigenaar er een punt achter. Met de man van wie hij het pand huurt, zijn afspraken gemaakt over ontbinding van de huurovereenkomst.

De Caza-uitbater gaat wel door met het aanvechten van de beslissing van burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg om zijn zaak aan de Gasthuisring te sluiten. Hij wil gerechtigheid, meldt zijn advocaat, Bisar Cicek. Weterings nam de verregaande maatregel nadat Caza weer eens het doelwit van een aanslag was geworden. Ook trok hij de horecavergunning van de coffeeshopeigenaar in.

Uitbater wil niet langer wachten

Volgens Cicek kan zijn cliënt het niet meer opbrengen om te wachten tot het moment dat de procedure bij de gemeente, en eventueel daarna nog bij een rechtbank, is afgerond. Dat kan maanden gaan duren. Met pijn in zijn hart zal hij na ruim dertig jaar afscheid nemen van zijn coffeeshop. Het is niet bekend of de ‘Cazabaas’ nu een andere onderneming gaat beginnen.