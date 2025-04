Ook nieuwe burgemeester wil geen tweede coffeeshop in zijn stad

Burgemeester Sjoerd Potters van Helmond ziet voorlopig niets in het openen van een tweede coffeeshop in de stad. Helmond heeft maar één coffeeshop, maar er is ruimte voor vijf. Potters is er alleen niet van overtuigd dat het openen van een tweede coffeeshop drugsoverlast door straatdealers zal gaan terugdringen. “Ik ga niet op mijn fiets door de stad op zoek naar een locatie", zo zei hij dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.

Die gemeenteraad is al jaren verdeeld over de komst van een tweede coffeeshop. Sommige partijen vinden dat er ruimte is voor een tweede coffeeshop, andere partijen vinden dat mensen gewoon van drugs af moeten blijven. Jaren geleden wilde een tweede coffeeshop zijn deuren openen in Helmond. Maar door aanslagen werd dat onmogelijk gemaakt. De toenmalige burgemeester, Fons Jacobs, moest zelfs onderduiken na dreigementen.

"Als wietexperiment lukt, hebben we heel ander speelveld."

Het openen van een coffeeshop is de bevoegdheid van de burgemeester. Maar Potters wil het niet op eigen initiatief doen de komende jaren. Zo ziet hij de criminele achterdeur niet zitten en is hij er niet van overtuigd dat een tweede coffeeshop de sterke band tussen gebruiker en straatdealer kan breken. De burgemeester baseert zich daarbij op een onderzoek dat hiernaar is uitgevoerd. Ook burgemeester Elly Blanksma, de voorganger van Potters, zag dit onderzoek als reden om voorlopig geen tweede coffeeshop toe te staan. Zij wilde graag het landelijke wietexperiment dat onlangs is begonnen, afwachten. Ook Potters adviseert de gemeenteraad dit te doen. “Als dit experiment lukt, hebben we misschien over vier tot vijf jaar een heel ander speelveld.”

De burgemeester gaf dinsdagavond wel aan open te staan voor een politieke wens van de gemeenteraad om toch een tweede coffeeshop te openen. “Als u de wens heeft, dan moet u daar een uitspraak over doen en duidelijke criteria stellen”, zegt Potters. “Ik kan er dan een veiligheidsadvies bij geven. Of we wachten op het experiment. We gaan dan naar een situatie die helemaal legaal is."

"Geen stapel initiatieven van mensen die coffeeshop willen beginnen."