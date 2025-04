Collega die trucker Maksim (25) doodstak op Hazeldonk krijgt 12 jaar cel

Vrachtwagenchauffeur Maksim werd anderhalf jaar geleden doodgestoken op grensovergang Hazeldonk. Voor de rechtbank in Breda is er genoeg bewijs dat een bekende van hem dat heeft gedaan. De collega-chauffeur kreeg woensdag 12 jaar cel opgelegd. Maksim is 'gestorven op mensonterende wijze op een groenstrookje van een openbare parkeerplaats', schrijft de rechtbank in haar uitspraak.

Maksim Hryn (25) kwam uit Belarus (Wit-Rusland), was getrouwd en vader van twee jonge kinderen. Hij was in dienst van een transportonderneming uit Litouwen. Op zaterdagochtend 21 oktober 2023 arriveerde hij met zijn oplegger op grensovergang Hazeldonk-Oost met een lading uit Zuid-Europa. Die moest hij afleveren bij een bedrijf in het midden van Nederland.

Tegen half acht zag enkele truckers hem wankelend op blote voeten over de parkeerplaats lopen, hij zakte in elkaar en overleed. Reanimatie hielp niet meer. Maksim overleed op het asfalt. Agenten ontdekten vijf steekwonden in zijn lichaam en een snijwond. Bloed

De politie spoorde een collega (59) van Maksim op. Hij was die hele dag bij hem geweest, maar na de steekpartij was hij vertrokken. De chauffeur werd gevonden in Groningen en aangehouden. In zijn truck vond de politie bloed van Maksim. De verdachte verscheen twee weken geleden voor de rechter in Breda, waar 12 jaar tegen hem werd geëist voor doodslag.

