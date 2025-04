Politie-inzet helpt: deze demonstratie tegen azc verloopt rustig

De demonstratie tijdens de informatieavond over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Uden is woensdag rustig verlopen. Op het plein voor de Kruisherenkapel, waar de informatieavond plaatsvond, demonstreerden zo’n 150 mensen. Het gebied was uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief mocht fouilleren. Tijdens de demonstratie is zeker één persoon aangehouden.

Nadat bijna alle demonstranten naar huis waren gegaan, werd het aan het eind van de avond toch nog even onrustig. Jongeren die na de demonstratie op het plein waren achtergebleven, begonnen vernielingen aan te richten. De dranghekken van de demonstratie werden op straat geduwd en er werden kleine brandjes gesticht. De ME heeft ingegrepen.

Jongeren duwen hekken de straat op (foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink).

Terug naar het begin van de avond. Op het Lieve Vrouwenplein staan veel dranghekken. Er is een demonstratievak ingericht. Rond het plein is veel politie aanwezig. Agenten zijn druk bezig, ze fouilleren vooral jongeren die richting het plein lopen. De vorige bijeenkomst, waar precies één week geleden zo'n driehonderd mensen op af kwamen, liep uit de hand: verschillende relschoppers kwamen om de boel te verstoren. Er werd met zwaar vuurwerk, stenen en glas gegooid. De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen en zes mensen werden opgepakt.

Deze woensdagavond staat een jongeman op het plein een shagje te draaien. “Ik werd net helemaal gefouilleerd. Al mijn zakken moesten leeg. Ze keken zelfs in mijn buil shag. De vorige keer hadden mensen vuurwerk bij zich en jongeren zakmessen. Dus wel goed dat er nu op gelet wordt.”

Veel politie bij protest Uden (foto: Jos Verkuijlen).

“Het is heel treurig", zegt burgemeester Hans van der Pas over alle veiligheidsmaatregelen. “Maar het is nu eenmaal nodig. Demonstranten proberen zo’n bijeenkomst te verstoren en dan is het gesprek weg.” In de Kruisherenkapel worden, terwijl de demonstratie buiten gaande is, zo’n 250 mensen bijgepraat over de asielopvangplannen in de gemeente Maashorst. Het is de tweede keer dat de gemeente een informatieavond houdt. Er komen in Maashorst drie opvanglocaties voor minimaal de komende vijf jaar. In Uden komt een azc voor zeker 300 asielzoekers. Daarnaast is er plek voor gevluchte Oekraïners, statushouders en eigen inwoners die dringend op zoek zijn naar een woning. Ook in Schaijk en Zeeland komen er opvangplekken.

"Ik heb sterk het gevoel dat ons een broodje poep verkocht wordt."