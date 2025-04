Brand in huis: politie grijpt hard in om bewoners op afstand te houden

Bij een woningbrand aan de Bennekelstraat in Eindhoven heeft de politie woensdagavond moeten ingrijpen omdat enkele bewoners het huis niet wilden verlaten. Sommigen wilden terug naar binnen om spullen in veiligheid te brengen maar dat was te gevaarlijk en daarom niet toegestaan. In het huis was brand uitgebroken in de meterkast, bij de hal en de trap. Door het vuur kwam veel rook vrij, in korte tijd stond het hele huis vol met rook net als de huizen van de buren.

Op het moment dat de brandweer en de politie bij het huis kwamen, wilden enkele bewoners het huis niet uit of zelfs terug naar binnen om spullen in veiligheid te brengen. Omdat het gevaarlijk was, greep de politie in. Ook de brandweer had ruimte nodig om de brand te kunnen blussen.

Ook nadat er linten waren gespannen, wilde een grote groep omstanders en betrokkenen nog altijd geen aanwijzingen van hulpverleners opvolgen.

Foto: Persbureau Heitink

Rake klappen

De politie heeft de groep met geweld en met behulp van een wapenstok buiten de afzetting gewerkt. Volgens de politie probeerde één persoon een agent te slaan toen die werd vastgepakt. Extra agenten en politiehonden waren opgeroepen om de omstanders vervolgens buiten de afzetting te houden. Er vielen rake klappen. Volgens de officier van dienst van de politie ter plaatse zijn er tien omstanders die aangifte willen doen tegen het optreden van de politie en het gebruik van geweld. De brandweer had de brand snel onder controle. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse om de stroom af te sluiten. Door de grote hoeveelheid rook en de brandschade is het huis voorlopig onbewoonbaar. De buren konden wel weer terug naar hun huizen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moest er iemand in de ambulance nagekeken worden omdat hij rook in had geademd.

Foto: Persbureau Heitink