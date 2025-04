Bewoners willen spullen overleden zoon redden na brand: politie grijpt in

In het huis aan de Bennekelstraat in Eindhoven waar woensdag brand woedde, lagen spullen van de onlangs overleden zoon van de bewoners. Om die spullen veilig te stellen wilden de bewoners, familieleden en omstanders tijdens en na de brand per se naar binnen. De emoties liepen hoog op en de politie moest ingrijpen, er vielen rake klappen. De politie zegt geen andere keuze te hebben gehad, omdat het te gevaarlijk was om in de woning mensen toe te laten.

De groep werd door de politie met een wapenstok buiten de afzetting gewerkt. Vanwege dit gewelddadige optreden doen enkele bewoners van de volkswijk nu aangifte tegen de politie. Mieke van Boxtel laat donderdag de blauwe plekken op haar armen zien die ze overhield aan de klappen met de wapenstok. "Ik heb ook blauwe plekken op mijn billen, maar om dat te laten zien, dat gaat mij te ver", zegt ze. Woensdagavond stond het huis van haar dochter Jami, enkele deuren verderop, in brand. Toen familieleden en omstanders spullen van hun overleden (klein)zoon uit het huis wilden halen, liepen de emoties hoog op en vielen er rake klappen. "Nou er waren gisteren best wel wat emoties", zegt Mieke. "Mijn kleinzoon is drie maanden geleden overleden en er lagen heel veel dierbare spullen van hem binnen." In alle emotie wilde een andere kleinzoon van Mieke daarom naar binnen. "Maar de politie trad zo hardhandig op naar mijn kleinzoon, dat wij echt zoiets hadden van waar zijn jullie mee bezig."

Een woordvoerder van de politie heeft een andere lezing over wat er is voorgevallen. “Bewoners van het huis dat in brand stond, wilden terug het huis in gaan. Agenten hebben deze mensen tegengehouden omdat het niet veilig was. Zij probeerden toch langs de politie te komen, die daardoor steviger op moest treden." Vervolgens keerden bewoners en buurtbewoners zich tegen de politie, zegt de woordvoerder. "Eén persoon probeerde een collega te slaan toen deze werd vastgepakt. Hierop hebben agenten de mensen, onder andere met behulp van een wapenstok, teruggedrongen achter het lint. Een aantal mensen bleef nog verbaal agressief, maar de rust keerde daarna redelijk terug. Onder meer door de inzet van een aantal extra politie-eenheden.” De politiewoordvoerder laat weten dat hij nog geen zicht heeft op aangiftes. Het is ook mogelijk dat slachtoffers een klacht indienen. “Het is te kort dag om daar al iets over te zeggen”, geeft de woordvoerder aan. Mieke kreeg zelf ook rake klappen, zo blijkt uit de blauwe plekken op haar lichaam. "Wij hebben de politie uitgelegd wat er speelde, maar daar hadden ze totaal geen begrip voor. Ik wilde mijn eigen huis binnengaan, maar toen werd ik door de politie met knuppels geslagen." Geschrokken is Mieke niet: "De politie treedt hier altijd heel agressief op, wij zijn niet anders gewend."

Mieke kreeg rake klappen (foto: René van Hoof)

Mieke laat het er niet bij zitten en gaat samen met andere bewoners een klacht indienen. Ze noemt het politieoptreden walgelijk: "Mijn jongste dochter kwam hier aangelopen om te vragen wat er aan de hand was. Ze werd meteen met de knuppel in haar buik geslagen, terwijl ze net een zware operatie achter de rug heeft." Een buurvrouw die tegen de mensen wilde zeggen dat ze achter het politielint moesten blijven, kreeg volgens haar ook klappen: "En dan zitten ze te zeiken dat er haat tegen de politie is. Als ze zo optreden, dan vragen ze er zelf om."

Het huis dat donderdag in brand stond (foto: René van Hoof)

Mieke vindt dat de politie totaal geen rekening heeft gehouden met de emoties die er speelden: "Moet je kijken wat mijn dochter allemaal heeft moeten doorstaan. Dit is gewoon niet normaal. En als ze daar geen begrip voor op kunnen brengen, dan moeten ze geen wout worden." Volgens Mieke wilden familieleden en omstanders foto's, voetafdrukjes en andere herinneringen aan haar overleden kleinzoon uit het huis halen. Dat het gevaarlijk is om een brandend huis binnen te gaan, daar sta je volgens Mieke op zo'n moment niet bij stil: "Je wilt redden wat er te redden valt." Over de brandweer en andere hulpverleners is Mieke wel vol lof: "Die bejegenden ons op een heel andere manier." Overigens heeft ze niet het idee dat klagen over het politiegeweld zin heeft: "Nee, dat heb ik ook tegen ze gezegd: jullie wouten dekken elkaar toch allemaal en jullie worden toch geloofd boven ons, dat is gewoon zo."

Zo wordt omgegaan met geweld door politie Als de politie een geweldsmiddel inzet, zoals een wapenstok, moet dat worden geregistreerd binnen de politie. Een leidinggevende zal dan beoordelen of de inzet geoorloofd was en of er nog nader naar gekeken moet worden. Ook een klacht wordt binnen de politie getoetst en kan uiteindelijk bij een onafhankelijke klachtencommissie terechtkomen.