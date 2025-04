José werd vermoord in India, nu krijgen nabestaanden eindelijk antwoorden

Het is al dertien jaar geleden dat de 35-jarige José van de Vliet uit Waalre om het leven werd gebracht in India. Haar vriend Remco S. is de hoofdverdachte. De familie van José weet na al die jaren nog steeds niet wat er met hun geliefde dochter en zus is gebeurd en waar Remco S. gebleven is. In de documentaire TOXIC van Omroep Brabant krijgen ze eindelijk de antwoorden waar ze al die jaren naar zochten.

Hart van goud In TOXIC duiken documentairemakers Nicole Theuns en Ricardo Paz Belvis in het leven van José. Familie en vrienden beschrijven haar in de serie als een lieve, zachtaardige meid met een hart van goud. Ze werkte hard, overdag bij een zorgverzekeraar en in de avonduren had ze met haar vader en broer een beveiligingsbedrijf. Al op 23-jarige leeftijd kon ze haar eigen huisje kopen, een hoekhuis naast haar ouders. Ze hield van reizen, samen met haar broer Albert en ook met haar moeder trok ze regelmatig naar Azië.

Mien kreeg na het grote verlies een herseninfarct en voor Albert hoefde het leven eigenlijk niet meer. De vader van José dronk zich na het verlies van zijn dochter letterlijk dood. Het gezin is verwoest, want hoe moet je verder als je dierbare op gruwelijke wijze wordt vermoord en je van niemand antwoorden krijgt?

Want hoe is José om het leven gekomen, wat is er precies gebeurd op de dag van haar overlijden en waar is S. gebleven? Deze vragen drijven moeder Mien en broer Albert al jaren tot wanhoop.

Met name India stal haar hart. Daar zag ze zoveel armoede, dat ze er iets aan wilde doen. José begon een eigen stichting: Stichting Care for People. Daarvoor zamelde ze spullen in zoals rolstoelen, protheses en brillen, zodat ze de mensen daar kon helpen. Die spullen bracht ze zelf naar India, ze droomde van een eigen huisje in het Indiase dorpje Mahabalipuram en spaarde er hard voor.

Maar ook José veranderde. Ze werd stiller, timide en steeds meer op de achtergrond. S. zat er als een havik bovenop, liet haar geen moment alleen en belde haar continu als ze buiten de deur was. Hij bepaalde wat ze wel en niet mocht doen en isoleerde haar van familie en vrienden. De zelfverzekerde José veranderde in een onderdanige, schuchtere vrouw. De familie kon niet tot haar doordringen en voelde zich machteloos.

Zelfverzekerde José wordt schuchtere vrouw Het leven van José veranderde compleet als ze een relatie krijgt met de 32-jarige Remco S. uit Limburg. Al heel snel trok hij bij haar in. Hij had geen eigen huis, geen werk en zat vooral bij haar thuis op de bank. Hij schafte allerhande spullen aan op haar naam, die bij José in de tuin belandden. De familie zag hoe haar goed onderhouden stulpje veranderde in een vuilnisbelt.

Thuis gebracht in gesloten kist

Toen José een huisje wist te bemachtigen in India, ging het stel vaker die kant op. Zo ook op 10 maart 2012. Twee weken later kreeg de familie het vernietigende bericht dat José in India om het leven was gekomen. Later bleek dat ze is vermoord.

De vrouw werd door geweld om het leven gebracht. Ze bleek al twee dagen voor haar lichaam is gevonden overleden. S. werd al snel gezien als hoofdverdachte. Hij beweerde dat zij samen waren overvallen en dat hij bewusteloos werd geslagen. Op het moment dat hij bijkwam, de ochtend ná de overval was zijn lezing, ontdekte hij pas dat zijn vriendin overleden was.

S. werd opgepakt, maar kwam na negentig dagen vrij op borgtocht. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. José kwam twee weken na haar dood in een gesloten kist naar Nederland. Nabestaanden mochten haar niet meer zien.

In de jaren die volgen, krijgt de familie geen informatie over de zaak. In de documentaire TOXIC kijk je mee in de zoektocht naar antwoorden waarvoor de documentairemakers in gesprek gaan met nabestaanden en afreizen naar India voor het antwoord op de vraag: Waar is Remco S.?