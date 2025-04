Vermoorde José van de Vliet blijkt te zijn vergiftigd en doodgeslagen

José van de Vliet die in maart 2012 werd vermoord in India, is door haar vriend Remco S. vergiftigd en doodgeslagen, denkt de Indiase politie. Dat blijkt uit een politierapport dat de documentairemakers van de serie TOXIC boven water hebben gekregen. Albert, de broer van de vrouw uit Waalre, reageert geschokt. Al die jaren wisten hij en zijn familie niet hoe de 35-jarige José precies om het leven is gekomen.

Meer dan een jaar onderzochten de documentairemakers van TOXIC wat er in India met José is gebeurd. Ze wisten een deel van het politiedossier in handen te krijgen. Het dossier telt 26 verklaringen van getuigen en ook een bekentenis van hoofdverdachte Remco S. zelf. Daarin zegt de Limburger onder andere dat hij tijdens een ruzie met José zijn zelfbeheersing verloor en dat hij haar met het hoofd tegen de muur heeft geslagen. Vervolgens sloeg en schopte hij haar terwijl ze op de grond lag. Remco liet haar die nacht achter in de slaapkamer en sliep zelf in de hal van het huis. Hij zou de volgende ochtend hebben ontdekt dat ze was overleden. In eerste instantie verklaarde hij aan de politie dat ze allebei overvallen waren, later bekende hij verantwoordelijk te zijn voor de dood van José.

"Excessief geweld en een gruwelijk overlijden."

De meest schokkende ontdekkingen haalden documentairemakers uit het autopsierapport. Volgens dat rapport bleek uit bloedonderzoek dat José ook is vergiftigd. Remco S. zou haar vervolgens hebben mishandeld en mogelijk ook hebben gesmoord. De combinatie van de zware verwondingen en de vergiftiging hebben haar het leven gekost, verklaren deskundigen in het autopsierapport. Ook de Nederlandse forensische patholoog Bela Kubat heeft het rapport bekeken. De informatie in het rapport is volgens haar summier en ze heeft het lichaam van José zelf niet gezien. Toch is volgens haar het onderzoek in India goed en adequaat gebeurd. “Het is goed beschreven en ik kan op grond van dit rapport de doodsoorzaak onderschrijven zoals zij hem hebben vastgesteld.” Ze spreekt van excessief geweld en ‘een gruwelijk overlijden’ doordat José ook is vergiftigd.

“Wat ben je toch een laffe hond. Echt, mijn handen jeuken. Daar word ik echt boos van."

Voor de nabestaanden is het een grote schok om te horen wat er is gebeurd met hun dierbare. José’s broer Albert heeft het politierapport en de bekentenis van Remco S. gelezen. “Wat ben je toch een laffe hond. Echt, mijn handen jeuken. Daar word ik echt boos van. Het is heel heftig om dit te lezen.” Het feit dat ze is vergiftigd, komt het hardst bij hem binnen. Toch is hij blij dat hij eindelijk antwoorden heeft. “Hoe vervelend ze ook zijn. Het zijn antwoorden die ik anders nooit had gekregen. Dat ze dan op zo’n gruwelijke manier om het leven is gekomen, is te bizar voor woorden.”

José in 2012 om het leven gebracht in India José van de Vliet uit Waalre vertrok in maart 2012 met haar vriend Remco S. naar India. Ze had een stichting waarmee ze de plaatselijke bevolking wilde helpen en ze had daar een eigen huisje gekocht. Sindsdien reisden ze vaker die kant op. Haar familie en vrienden hadden al vanaf het begin van de relatie geen goed gevoel bij Remco S. Ze zagen de zelfverzekerde José veranderen in een onderdanige, schuchtere vrouw. Remco bepaalde steeds meer wat ze mocht doen en liet haar geen moment alleen. Twee weken na het vertrek naar India kreeg de familie het gruwelijke bericht dat José in India om het leven was gekomen. Later bleek dat ze was vermoord. S. werd al snel gezien als hoofdverdachte en werd opgepakt. Hij kwam na een aantal maanden vrij op borgtocht. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. In de jaren die volgden, heeft de familie geen informatie gekregen over de zaak. In de documentaire TOXIC kijk je mee in de zoektocht naar antwoorden waarvoor de documentairemakers in gesprek gaan met nabestaanden en afreizen naar India voor het antwoord op de vraag: Waar is Remco S.? TOXIC is vanaf 24 april exclusief te zien op Brabant+

Wachten op privacy instellingen...