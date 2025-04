‘Appie’ verloor z'n zus op gruwelijke wijze en ging er bijna aan ten onder

Hoe verwerk je de moord op je jongere zusje als je met ontelbaar veel vragen achterblijft? Voor Albert van de Vliet (50) uit Waalre staat het leven op z’n kop nadat zijn zus José op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht in India. Twaalf jaar lang blijft de moord een groot raadsel. Tot hij in de serie TOXIC antwoorden krijgt. De details zijn zo gruwelijk, dat hij ze maar amper kan verdragen. Met als tragisch dieptepunt een ongeluk waarbij hij door een ontploffende cobra een deel van z’n hand verliest.

Albert, ook wel bekend als Appie, krijgt landelijke bekendheid als hij meedoet aan de serie ‘Probleemwijken, 18 jaar later’. Als een van de hoofdrolspelers snuift hij tabak van het omstreden boek ‘Mein Kampf’ en zwaait hij met Damascus-messen in zijn Peaky Blinders-outfit. “Ik wilde best gek doen voor de camera, als ik maar de kans kreeg om de moord op mijn zusje onder de aandacht te brengen”, blikt hij terug. De familie verkeerde op dat moment al tien jaar in het ongewisse na de moord op hun dierbare zus en dochter in India. “De moord vrat aan mij, het was voor mij geestelijk niet goed om al die jaren zonder antwoorden te zitten. Je gaat dan zelf invullen wat er is gebeurd”, vertelt Albert in zijn huis in Waalre. Het gezin vermoedt al die tijd dat Remco S., de vriend van José in Nederland is, op het paspoort van zijn tweelingbroer. En niet meer in India. De wanhoop die met alle vragen gepaard gaat, slaat bij Albert om in agressie. “Ook naar mensen die er niets mee te maken hadden. Ik zat zo hoog in m’n woede, dat alles al snel te veel was.”

Albert en José als kleine kinderen, Albert had een goede band met zijn zusje (foto: TOXIC).

Zijn zus José vertrekt in maart 2012 naar India. Ze heeft daar een stichting waarmee ze de lokale bevolking wil helpen met hulpmiddelen zoals brillen, protheses en rolstoelen. Ook haar vriend Remco S. uit Limburg gaat met haar mee, ze hebben dan zo’n zes jaar een relatie.

"Dat ze was vergiftigd, dat viel me zó koud op m’n dak."

Vanaf het moment dat de twee een relatie hebben, ziet haar familie hoe Remco José steeds meer in haar macht heeft en controleert. De zelfverzekerde José verandert in een schuchtere, onderdanige vrouw. Dan blijkt dat ze is vermoord, en haar vriend Remco S. wordt niet veel later aangemerkt als hoofdverdachte. Maar wat er precies gebeurd is in India, blijft voor Albert en zijn familie onduidelijk.

Tijdens de eerste opnamedagen van de serie TOXIC krijgt Albert eindelijk antwoorden. Verlossende antwoorden, maar ook zeer onaangename. “Ik dacht echt dat ik sterk genoeg was, dat ik het wel aan kon. Maar ik had er veel moeite mee. We wisten dat ze was doodgeslagen, maar dat ze was vergiftigd, dat viel me zó koud op m’n dak. Dat is pure lafheid. Ik ben helemaal doorgedraaid, ik wist het niet meer. Ik zocht de antwoorden op de bodem van de fles.”

Albert nadat hij te horen krijgt hoe zijn jongere zusje om het leven is gekomen (foto: TOXIC).

Een paar weken later gaat het finaal mis. Het is april 2024, PSV is landskampioen en Albert verliest door zwaar vuurwerk een deel van z’n hand. “Ik had al wat te zwaar bier op. Ik zie zo’n zilveren staaf liggen met een rode vlam en denk, zo’n fakkel heb ik vaker in m’n hand gehad. Ik pak ‘m van de grond en hij ontploft.” Hij verliest zijn wijsvinger en middelvinger, en een deel van zijn duim. Tijdens het herstel volgt er nog meer ellende als hij te snel afkickt van morfinepleisters. “Dat is niet goed voor je geestelijke gezondheid.”

"Ik heb de bodem geraakt, nu kan ik alleen nog maar de weg omhoog.”

Zijn hand wordt nooit meer de oude, zijn ziel zit vol littekens door alles wat er gebeurd is. Maar nu hij antwoorden heeft, kan hij de moord op zijn zus verwerken. “Ik volg traumatherapie, slik de juiste medicijnen en ben bezig met een detox. Die combinatie zorgt dat ik rustiger ben geworden en de woede een beetje kwijt ben. Ik wil de ellende nu achter me laten en hoop dat mensen me met rust laten." "De gekke ‘Appie’ zal ik altijd wel blijven maar ik neig weer meer naar de echte Albert die wat rustiger is en meer nadenkt. Ik heb de bodem geraakt, nu kan ik alleen nog maar de weg omhoog.”

Albert in zijn huis in Waalre (foto: TOXIC).

Ministerie van Buitenlandse Zaken Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al die jaren niets losgelaten tegenover Albert en zijn familie over de moord op José. Met name vanwege de wet op de privacy. De informatie die de familie Van de Vliet had, was heel beperkt en kwam voornamelijk uit de media. Ze wisten dat José was doodgeslagen en dat Remco S. daarvoor was opgepakt en later op borgtocht was vrijgelaten. Daar bleef het bij.

