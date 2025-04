Anke is vóór de komst van een azc in haar dorp en start een petitie

Anke van den Bruele is vóór de komst van asielzoekerscentra in haar gemeente, maar durft haar stem niet goed te laten horen uit angst voor confrontaties. Daarom is de Udense een petitie gestart, die inmiddels al meer dan 500 keer is ondertekend.

Ze voelde zich geïntimideerd door de rellen bij de informatieavond vorige week in de Kruisherenkapel. Er werd onder meer gegooid met vuurwerk en stenen. "Nu het in mijn dorp is voel ik me toch wel aangesproken", vertelt ze. "Het riep bij mij ook angst en boosheid op en tegelijkertijd werd ik ook boos." Ze wilde daarom iets doen met die boosheid, maar niet door te demonstreren. "Het liefst was ik op een kruk gaan zitten met een bord 'voor', maar dat durf ik gewoon niet. En ik denk ook niet dat dat slim is, want daar los ik niks mee op."

Van den Bruele wilde toch graag haar stem laten horen. Ze startte online haar eigen petitie 'Blijf wel vluchtelingen opvangen in de gemeente Maashorst'. "Als mensen voor vluchtelingenopvang zijn, hoeven ze alleen op een knop te drukken en kunnen ze laagdrempelig in stilte hun mening geven."