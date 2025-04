Remco S. loopt nog altijd vrij rond in India na de moord op José

Remco S. loopt nog altijd vrij rond in India, nadat hij eerder volgens de Indiase politie bekend heeft José van de Vliet uit Waalre te hebben omgebracht. Dat hebben de makers van de documentaire TOXIC ontdekt, die bij Omroep Brabant te zien is.

Confrontatie met Remco S. Het is een klein huisje met heel veel rommel rond de deur, zelf ziet hij er slecht verzorgd uit. Documentairemaakster Nicole Theuns stapt bij hem de tuin in en confronteert hem met het verleden en met het feit dat de familie van José nog zoveel vragen heeft. Hij zegt zelf nog veel last te hebben van wat er is gebeurd en met rust gelaten wil worden. Hij zegt contact op te nemen met de familie van José.

Daar spreken ze met de lokale politie en bewoners van de plaats Mahabalipuram in India. Dan ontdekken ze dat Remco S. nog altijd in het stadje woont waar hij eerder met José woonde.

Haar familie heeft al die jaren het vermoeden dat Remco S. na de moord op José naar Nederland is gekomen, op het paspoort van zijn eeneiige tweelingbroer. De documentairemakers van TOXIC ontdekken dat hij niet in Nederland woont, maar nog altijd in India is. Ze reizen af naar het land waar José om het leven kwam.

In de documentaire gaan de makers op zoek naar antwoorden op prangende vragen die leven bij de familie van José. Ook gaan ze in India op zoek naar Remco S. De 35-jarige José kwam in India om het leven nadat Remco S. haar had vergiftigd, mishandeld en gewurgd.

Onderdanige, schuchtere vrouw

José van de Vliet uit Waalre vertrok in maart 2012 met haar vriend Remco S. naar India. Ze had een stichting waarmee ze de plaatselijke bevolking wilde helpen en ze had daar een eigen huisje gekocht. Sindsdien reisden ze vaker die kant op.

Haar familie en vrienden hadden al vanaf het begin van de relatie geen goed gevoel bij Remco S. Ze zagen de zelfverzekerde José veranderen in een onderdanige, schuchtere vrouw. Remco bepaalde steeds meer wat ze mocht doen en liet haar geen moment alleen.

Twee weken na het vertrek naar India kreeg de familie het vernietigende bericht dat José in India om het leven was gekomen. Later bleek dat ze was vermoord. S. werd al snel gezien als hoofdverdachte en werd opgepakt. Hij kwam na een aantal maanden vrij op borgtocht. Sindsdien ontbrak ieder spoor van hem.

In de jaren die volgden, heeft de familie geen informatie gekregen over de zaak. In de documentaire TOXIC kijk je mee in de zoektocht naar antwoorden waarvoor de documentairemakers in gesprek gaan met nabestaanden en afreizen naar India voor het antwoord op de vraag: Waar is Remco S.?

TOXIC is nu exclusief te zien op Brabant+.