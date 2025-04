Rijkswaterstaat nam veroordeelde nepverpleger aan en stuurde hem weer weg

Leroy S. uit Rosmalen heeft eind 2024 vijf maanden onder een valse naam bij Rijkswaterstaat gewerkt. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. S. werd in 2023 veroordeeld tot negen maanden cel, omdat hij tijdens de coronacrisis patiënten behandelde zonder hiervoor bevoegd te zijn. Toen zijn werkelijke identiteit bekend werd onder collega's heeft Rijkswaterstaat afscheid van hem genomen, zo blijkt uit interne correspondentie.

Al snel werd duidelijk dat Leroy zich vaker anders voordeed, zo solliciteerde hij ook bij ETZ Ziekenhuis in Tilburg. Daarnaast hij haalde in het verleden meerdere keren het nieuws met diverse ‘heldenacties’.

Geen tbs Hiervoor is hij in april 2023 veroordeeld tot negen maanden cel plus een voorwaardelijke celstraf van dik vijf maanden. Ook moest hij zich verplicht laten behandelen en kreeg hij een beroepsverbod voor de zorg. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde dat hij ook een verplichte tbs-behandeling moest ondergaan, hier ging de rechter niet in mee.

De nu 29-jarige S. werkte in 2020 korte tijd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij verzorgde patiënten en diende ze ook medicijnen toe, terwijl hij hier niet voor bevoegd was. Dit kwam uit toen collega's opmerkten dat hij zijn werk niet goed deed.

‘Persoonlijke omstandigheden’

Nu blijkt dat S. dik een jaar na zijn veroordeling gesolliciteerd heeft bij Rijkswaterstaat, en ook aangenomen is. Uit documenten die Omroep Brabant heeft ingezien, blijkt dat hij werkte als tunneloperator op een locatie van Rijkswaterstaat in Wolfheze, Gelderland.

Leroy, die zich voor deze baan Quincy noemde, stelde zich voor in een e-mail aan zijn nieuwe collega’s: ‘Ik hoop dat ik een fijne, leerzame en collegiale tijd tegemoet ga’, zo schreef hij. Het liep anders. In januari 2025 stopte hij plotseling, een teamleider sprak in een bericht aan collega’s van ‘persoonlijke omstandigheden’, en dat veel collega's met vragen zitten over Quincy. De teamleider moedigt collega's daarnaast aan om op onderzoek te gaan: 'Jullie mogen vrijuit zoeken op internet naar informatie'. Daar staan enorm veel berichten over het verleden van Leroy.

Auto met sirene

De baan van tunneloperator is een verantwoordelijke. Je bent ‘bewaker van de veiligheid in en rondom de tunnels’, aldus Rijkswaterstaat in een vacature. Bij ongelukken of storingen ‘ben jij degene die direct de situatie beoordeelt en actie onderneemt’. Tunneloperators werken in Wolfheze in dezelfde ruimte als wegverkeersleiders.

Een betrokkene laat weten dat Leroy zijn baan wat breder interpreteerde. Zo zou hij tegen de regels in hebben rondgereden in een auto, die is uitgerust met een zwaailicht en sirene. Hier maakte hij geen geheim van onder collega’s. Ook zou het voorgekomen zijn dat hij in zijn eigen tijd assisteerde bij pechgevallen. Hij stelde zich hierbij voor als medewerker van Rijkswaterstaat, dit is tegen de regels.