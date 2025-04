Grote zorgen over azc's in Maashorst blijven, stortvloed aan raadsvragen

In de gemeente Maashorst staan drie opvanglocaties voor asielzoekers gepland en dat veroorzaakt flink wat woede en zorgen. Niet alleen bij inwoners, maar ook in de gemeenteraad. Die vuurde donderdagavond de ene na de andere vraag af op het college over met name de veiligheid rond de azc's. Vorige week woensdag liep een demonstratie in Uden tegen de plannen uit op rellen.

De drie opvanglocaties in Maashorst moeten minimaal vijf jaar blijven. In Uden komt een azc voor 341 asielzoekers met ook plek voor gevluchte Oekraïners, statushouders en eigen inwoners die dringend een woning zoeken. Dat brengt het totaal op zo'n duizend mensen. Ook in Schaijk en Zeeland komen er opvangplekken, maar daar liggen de aantallen veel lager. Veiligheid

Vooral de locatie aan de Boekelsedijk in Uden stuit op veel weerstand vanwege de grootte en omdat die naast een sportpark en belangrijke fietsverbinding zit. Tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdagavond maakten inwoners net als tijdens de informatieavonden duidelijk dat ze grote zorgen hebben over de veiligheid.

Een van de insprekers vroeg zich af of kinderen nog veilig konden sporten met de komst van het azc in Uden. “Fietsers moeten zich tussen verkeer manoeuvreren. Het is nu al onveilig”, sprak een ander tijdens de vergadering. Weer een andere inspreker heeft de angst dat kinderen in de nabijgelegen woonwijk niet meer buiten durven te spelen.