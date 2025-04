Onmacht en tranen: cyberdieven ruïneren gratis speelgoedwinkel Pompidom

Charles Engelen voelt zich radeloos en Ans van den Broek schiet bijna meteen vol als ze vertelt over wat hun initiatief Pompidom SpeelGOED is overkomen. "Het is zo gehaaid en zo laf, maar we zijn slachtoffer geworden van cybercrime", vertelt Charles met een brok in zijn keel. Er is op slinkse wijze zo'n 15.000 euro van de bankrekening van de gratis speelgoedwinkel in Deurne geroofd met als gevolg dat het voortbestaan van Pompidom nu onzeker is.

"Waarom steel je van een kleine club die gratis speelgoed weggeeft? Er zijn bedrijven die veel meer geld hebben dan wij", vertelt Charles. Oplichters plunderden donderdag de bankrekening van Pompidom SpeelGOED. Die was goed gevuld omdat net de subsidie van de gemeente Deurne was overgemaakt. Ook stond er geld op de rekening van hun inzamelactie van oud ijzer. Pompidom begon ooit met een speelgoedinzameling voor de feestdagen, maar dat liep een beetje uit de hand. Inmiddels is het een waar speelgoedparadijs. Ouders en kinderen met een kleine beurs mogen gratis komen winkelen. Charles en Ans werden door hun bijzondere initiatief zelfs uitgeroepen tot Brabanders van het Jaar 2021.

"Ze hebben ons kindje vermoord!"

"Maar de oplichters hebben met hun diefstal ons kindje vermoord", zegt Ans boos. "88 euro en 62 cent, zoveel staat er nog op de bankrekening van de speelgoedwinkel in Deurne en alles moet nog betaald worden. We hebben Pompidom met hart en ziel opgebouwd, maar eigenlijk is alles kapot nu", vertelt de gebroken Charles.

Met de subsidie van de gemeente Deurne kunnen Charles en Ans de huur van hun liefdadigheidswinkel, gas, licht en water betalen. "Maar die inzamelingactie van oud ijzer doen we dus elk jaar om de verzekering, het telefoonabonnement, maar ook de kinderfeestjes en ons bedrijfsautootje van te betalen", legt de medeoprichter uit. "Zeg maar de extra's."

"Al het benodigde geld was net binnen voor dit jaar."

"Woensdag zei Ans nog tegen mij dat we de rest van het jaar rustig door kunnen gaan en ons financieel geen zorgen hoeven te maken. En nu zijn de zorgen zo groot, dat je niet meer slaapt", vertelt Charles. Want een dag later was alles weg. "En we helpen wel 7.500 mensen per jaar."

Het doet Charles en Ans enorm pijn dat ze toch in de oplichters hun trucs zijn getrapt. "We kregen dinsdag een e-mail van de Belastingdienst en als je die krijgt, dan kijk je gewoon." Via de link in de mail gaat Ans naar mijnoverheid.nl, maar daar aangekomen, staat er geen bericht van de belastingdienst meer en ook de mail is spontaan verdwenen.

"Ik dacht al, dat kan helemaal niet en toch stink je erin."

Een dag later slaan de cybercriminelen hun slag en trekken ze bankrekening van Pompidom leeg, blikt Charles terug. "Ik was aan het werk en kreeg een berichtje dat er geld op de ING-rekening van Pompidom was bijgeschreven. Maar dat kan helemaal niet dacht ik." Op dat moment hing Ans zelf al met haar eigen bank aan de telefoon, de ABN Amro vanwege zogenaamde verdachte transacties. "Op haar telefoonscherm was zelfs te zien dat ze gebeld werd door de ABN Amro bank."

Kasten vol gratis speelgoed voor arme gezinnen bij Pompidom (foto: Imke van de Laar).

De nepbankmedewerker wist van alles over Ans en Pompidom en refereerde ook naar het zogenaamde incident van de dag ervoor. "Hij hoefde geen beveiligingscodes, of login, of wachtwoorden. Ans hoefde alleen maar even in te loggen om te controleren of er een bedrag klaar stond om overgeboekt te worden. Dat deed ze via de ING-rekening van Pompidom, het geld werd overgemaakt en toen was het kwaad geschied", zucht Charles.

"Ik ben bang voor een lege winkel."

Het moment dat ze lege bankrekening zagen, was er gelijk angst. "Voor een lege winkel, want met die paar tientjes gaan we het niet redden", vertelt Charles. Hij belt stad en land af om sponsoren te vinden. "Maar de meeste bedrijven en organisaties hebben hun sponsorgeld al verdeeld." Pompidom is daarom een crowdfundingsactie gestart. "Ik hoop na al onze hulp aan arme gezinnen in de regio, dat mensen ons kunnen helpen om te overleven" Ans kan zich niet voorstellen dat het ophoudt, maar is er toch bang voor. "Dit was mijn nieuwe doel in het leven. Ik was uitgerangeerd op de arbeidsmarkt en toen mocht ik dit doen. Mensen, gezinnen en in het bijzonder kinderen helpen. En voor hun is het 't allerergste als Pompidom stopt."