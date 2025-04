Buurt opgeschrikt door crash: 'Ze lieten ballonnen én schade achter'

Leon Beekmans uit Oisterwijk is zaterdagmorgen bezig de glasscherven op te vegen op zijn oprit na een roerige nacht. Het zijn de laatste resten van de enorme schade die ontstond toen de inzittenden van een Audi afgelopen nacht met hoge snelheid zijn auto en die van de buren ramde. De twee mannen gingen er daarna vandoor. Vermoedelijk waren ze onder invloed van lachgas.

Leon werd 's nachts wakker van de hevige klap en vloog zijn bed uit om te kijken wat er aan de hand was. Toen hij de voordeur opende, zag hij de bestuurder en zijn bijrijder die net uitstapten. 'Is alles oké?', vroeg hij. Dat werd beaamd door het tweetal.

"Ik liep even terug om m'n jas te pakken", vertelt Leon. "Toen ik weer buiten kwam, waren ze ervandoor. Zonder auto, want die was zo beschadigd, die kon geen kant meer op."

Volgens omwonenden waren de twee inzittenden van de gecrashte auto behoorlijk verdwaasd. "Ze waren niet meer in staat om fatsoenlijk te fietsen, zeg maar", aldus Leon. Toen de politie arriveerde, zagen zij ballonnen op de stoep achter het autowrak liggen. Volgens Leon is er ook een lachgascilinder gevonden.

De bewoner denkt dat er met hoge snelheid is gereden. "Als je ziet wat ze allemaal hebben geraakt en hoe groot de schade is, dan weet je dat het hard is gegaan." Hij stelt dat de auto eerst een klapband kreeg, vervolgens veertig meter verder is gevlogen en toen tegen de auto's is geklapt.