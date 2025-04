Dassen mogelijk vergiftigd, witte substantie gevonden bij burchten

In een grote dassenburcht in natuurgebied de Maasheggen bij Vierlingsbeek is vrijdag een witte substantie gevonden in de ingangen. Vermoedelijk gaat het om een giftige stof.

In de burcht, die al zo'n vijfentwintig tot dertig jaar bestaat, wonen honderden dassen. De dassenburcht heeft dertig verschillende ingangen. In zo'n beetje alle ingangen is het poeder gevonden. Ook diep in de gangen is het goedje neergelegd. Onder de grond liggen honderden meters aan gangen, waar de dieren leven. Alleen 's nachts komen ze boven de grond. Ook wit goedje bij andere dassenburchten

In de omgeving zitten meer onderkomens van dassen. Bij twee anderen is ook een witte substantie gevonden. Andere burchten worden nog onderzocht. De ontdekking werd vrijdagmiddag rond drie uur gedaan door medewerkers van Staatsbosbeheer. Boswachter Alwin Brandt noemt de ontdekking 'ongekend'. "Het is nu broedseizoen, dus de dassen hebben allemaal jongen", zegt hij. De das is een beschermde diersoort. Voor vergiftiging van dergelijke dieren staat een celstraf van vier jaar. Op dit moment zijn schoonmaakwerkzaamheden bezig. Het is niet duidelijk of er daadwerkelijk dassen zijn overleden, en wie er achter de actie zit. Ook voor omwonenden is het een raadsel. "Wij wonen hier al tientallen jaren, er zijn hier geen dassenhaters", zegt iemand. Medewerkers van Staatsbosbeheer blijven de komende dagen de dieren in de gaten houden. Eigenaars van honden wordt op het hart gedrukt hun dier aan de lijn te houden. "Mogelijk ligt er ook gif op andere plekken", aldus de boswachter.