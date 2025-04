Dode in huis gevonden, politie houdt rekening met een misdrijf

In een huis aan de Molenstraat in Wanroij is vanmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer is mogelijk door geweld om het leven gekomen en de politie onderzoekt de zaak. De straat is ruim afgezet door agenten.

De hulpdiensten rukten massaal uit naar het huis langs de provinciale weg N602. Ook landde er een traumahelikopter, maar alle hulp kwam te laat voor het slachtoffer.

Over de identiteit van de overleden persoon en de precieze toedracht is nog niets bekendgemaakt. Politieonderzoek

Er is volgens de politie nog veel onduidelijk en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan door de forensische opsporing. De brandweer heeft inmiddels schermen voor het bewuste huis geplaatst zodat de politie buiten het zicht van omstanders de zaak kan onderzoeken.

Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink

