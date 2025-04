Man (47) opgepakt nadat zijn ex-partner (46) dood in huis is gevonden

In een huis aan de Molenstraat in Wanroij is zondagmiddag een dode vrouw gevonden. De 46-jarige vrouw is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie heeft haar 47-jarige ex-partner aangehouden in het Gelderse Duiven.

De hulpdiensten rukten massaal uit naar het huis langs de provinciale weg N602. Ook landde er een traumahelikopter, maar alle hulp kwam te laat voor de bewoonster van het huis.

Haar ex-partner, die ook uit Wanroij komt, is later op de avond als verdachte aangehouden in Duiven, zo'n zestig kilometer verderop. Politieonderzoek

De technische recherche doet sporenonderzoek bij het huis van de vrouw. Door de brandweer zijn schermen voor het bewuste huis geplaatst zodat de politie buiten het zicht van omstanders de zaak kan onderzoeken. De straat is ruim afgezet met politielinten. Het sporenonderzoek zal nog het grootste gedeelte van de avond duren om te achterhalen wat er precies is gebeurd in het huis en met het slachtoffer.

Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink

