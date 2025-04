Kaarsen met foto van overleden paus zijn erg gewild bij dit winkeltje

De kaarsen met daarop een foto van Paus Franciscus gaan paasmaandag als warme broodjes over de toonbank bij het winkeltje van de basiliek in Oudenbosch. Bezoekers komen bij verkoopster Emmy van Rijsbergen nog snel een aandenken aan de overleden paus halen. "Het klinkt keihard, maar de een zijn dood is de ander zijn brood."

Paus Franciscus overleed op tweede paasdag in de vroege ochtend. Nog geen 24 uur daarvoor had hij nog zijn zegen, urbi et orbi, gegeven. Emmy van Rijsbergen bestiert een souvenirwinkel in de basiliek van Oudenbosch. Ze hoorde pas van het overlijden tijdens een mis eerder deze ochtend. "Ik wilde op tijd zijn, dus ik heb thuis het nieuws niet meer goed meegekregen. Mijn telefoon had ik op vliegtuigstand gezet."

"Ik heb zitten huilen in de dienst."

Ze was van slag door het slechte nieuws. "Ik heb zitten huilen in de dienst. Ik was van slag. De eerste klanten van de winkel hebben mij echt zien huilen. Ik heb er moeite mee", vertelt ze met tranen in haar ogen. "Ik vond dit een goede paus. Hij kwam uit Argentinië en ik heb een schoondochter uit Argentinië en die mis ik ook heel veel. Het is gewoon mijn gevoel. Ik kan het niet uitleggen."

"Hij was voor mij dé paus."