112-nieuws: ree in het kanaal • dode vrouw in water

18.05

In De Dieze in Den Bosch is aan het eind van de middag een overleden vrouw gevonden. Het slachtoffer werd aangetroffen in het water langs de Veemarktweg, ter hoogte van de Royal Welshbrug. De hulpdiensten rukten massaal uit en er werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen, maar die landde uiteindelijk niet.

Het fietspad langs de Veemarktweg is afgezet, evenals het fietspad over de brug langs de Nelson Mandelalaan. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Toch is voor de zekerheid de forensische opsporing opgeroepen om onderzoek te doen.