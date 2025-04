Agent die verdachte in been schoot bij arrestatie wordt niet vervolgd

De agent die juni vorig jaar op de Oranjestraat in Uden een verdachte in zijn been schoot, wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Uit onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat de hondenbegeleider van de politie niets te verwijten valt.

De politie kreeg in de vroege ochtend van 12 juni vorig jaar een melding dat mogelijk werd ingebroken in auto’s op de Oranjestraat in Uden. Een toen 31-jarige man uit het dorp Zeeland had meerdere ruitjes van bestelauto's ingetikt op de parkeerplaats daar. Aangereden en meegesleurd

Toen de hondengeleider van de politie het portier van de auto van de verdachte opentrok en hem wilde aanhouden, reed hij achteruit en raakte hij de agent met het portier. Ook zag de politieman dat zijn diensthond door de auto werd meegesleurd. Die had zich in arm van de verdachte vastgebeten, omdat hij niet uit zijn blauwe Renault Clio wilde komen.

Omdat de agent de lijn nog vasthad, werd hij omver getrokken en belandde hij op de grond. Enkele ogenblikken later zette de verdachte zijn wagen in zijn vooruit en wilde hij ervandoor gaan. De agent voelde zich zo bedreigd door het onberekenbare rijgedrag van de Zeelander dat hij twee schoten loste. Een van de kogels raakte de 31-jarige bestuurder in zijn been.