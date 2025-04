Voetbalclub moet velden inleveren voor asielzoekers én starters

De trainingsvelden van voetbalvereniging RFC in Raamsdonksveer moeten wijken voor asielzoekers en vluchtelingen. Die velden zijn volgens de gemeente Geertruidenberg een geschikte plek om te voldoen aan de Spreidingswet. Maar ook aan starters wordt gedacht.

Eerder lag al een plan op tafel voor een opvanglocatie bij Hermenzeil, de voormalige jachthaven in Raamsdonk, maar dat ging eind 2023 niet door. Veel inwoners waren namelijk tegen de komst van een azc op die plek.

Verhuislocatie Inmiddels ligt één geschikte locatie op tafel, namelijk de trainingsvelden van voetbalvereniging RFC. Die liggen tussen de Kloosterweg en de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer en tegen de A59 aan. “De verhuislocatie”, noemt burgemeester Marian Witte de plek, waar de gemeente eigenaar van is.

Dat de opvang van vluchtelingen veel mensen bezighoudt, daar is de gemeente Geertruidenberg zich van bewust. Daarom zijn er sinds het begin van 2024 gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers, om tot een geschikte locatie te komen.

Op dit moment wonen er 50 asielzoekers en 126 Oekraïense vluchtelingen in de oude locatie van zorginstelling Het Hoge Veer in Raamsdonksveer. Zij mogen tot 1 november daar blijven. Omdat er dan nog geen andere locatie beschikbaar is, stelt het college voor om de opvang bij Het Hoge Veer met drie jaar te verlengen.

In de tussentijd moeten de velden van de voetbalclub dan worden klaargemaakt voor de opvang. Woningbouwvereniging Thuisvester kan daarna bij Het Hoge Veer woningen gaan bouwen.

Draagvlak

Vanuit omwonenden rondom Het Hoge Veer zijn nauwelijks klachten over de opvanglocatie, die middenin een woonwijk ligt. “Hopelijk draagt dat bij aan het draagvlak voor de nieuwe locatie bij RFC”, zegt burgemeester Witte.

Maar er zijn al bezwaren geuit. De naastgelegen handbal- en hockeyverenigingen HMC en DDHC zijn namelijk bang voor verkeersdrukte en een toenemend gevoel van onveiligheid bij hun jeugdige spelers, schrijven zij in een brief. Zij vinden de locatie te afgelegen van het sociale hart van Raamsdonksveer.

Starterswoningen

Het duurt overigens nog even voordat de eerste asielzoekers en vluchtelingen op de beoogde locatie gehuisvest kunnen worden. Dat wil de gemeente Geertruidenberg binnen drie jaar gerealiseerd hebben. Voordat het zover is, moet nog onderzoek worden gedaan naar onder meer riolering en water. Verder wordt gekeken hoe de voetbalvereniging gecompenseerd kan worden, doordat zij trainingsvelden moet inleveren. De gemeente denkt aan kunstgrasvelden, zodat de voetballers niet meer de voetgangersbrug aan de Eendrachtsweg over hoeven.

Overigens wil de gemeente Geertruidenberg niet alleen vluchtelingenopvang realiseren op de trainingsvelden van RFC. Er komt ook ruimte voor zo’n vijftig permanente woningen voor starters en spoedzoekers. “Daardoor dragen we bij aan humane opvang en een bredere oplossing voor de woningnood.”