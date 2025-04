65-plussers goed op de hoogte van internetfraude: 'We zijn alert'

In een bomvolle raadszaal in het gemeentehuis in Vlijmen, heeft de politie woensdag tips aan ouderen gegeven om niet in internetfraude te trappen. Geen overbodige luxe, want veel mensen worden de dupe van oplichting en vooral ouderen zijn kwetsbaar. Maar deze 65-plussers bleken goed op de hoogte en zijn alert.

Wijkagente Femke Slaats is fulltime bezig met het bestrijden van en waarschuwen voor oplichting op internet. In de bomvolle raadszaal laat ze een filmpje zien. Daarin krijgt een oudere man een berichtje van zijn kleindochter, of hij alsjeblieft even 1500 euro wil overmaken voor de huur. Opa vertrouwt het niet en belt zijn kleindochter, die van niets weet. De boodschap is duidelijk: bel een persoon of bedrijf op, als je een berichtje niet vertrouwt.

Grote belangstelling voor de informatiebijeenkomst (foto: René van Hoof)

De politie houdt regelmatig dit soort informatiebijeenkomsten en dat is niet voor niets. Vooral ouderen trappen er toch vaak in. Dat komt volgens Femke omdat het verhaal van de oplichters zo echt lijkt dat het niet van nep is te onderscheiden. Voorbeelden zijn er genoeg: "Mensen die als nepagenten aan de deur komen. Of mensen die eerst telefonisch als 'helpdesk' bellen en dan sierraden of een pinpas aan de deur komen ophalen", zegt Femke. In de filmpjes met voorbeelden van internet oplichting is te zien dat het vaak om schijnbaar keurige mannen gaat, waarvan je niet zou denken dat het boeven zijn. Een voorbeeld: Een nette man komt aan de deur om een pakketje te bezorgen, maar vraagt of de ontvanger een klein bedrag wil pinnen om de portokosten te betalen. Oplichting, want ze willen je bankgegevens hebben. De ouderen die naar de bijeenkomst in Vlijmen zijn gekomen, blijken verrassend goed op de hoogte te zijn van de gevaren van internet-oplichting. "We zijn alert", zeggen ze. Sommigen zeggen regelmatig phishing mails te krijgen. Nepmails van bedrijven, die gegevens van je willen hebben en je geld willen aftroggelen. "Maar we herkennen die mails en trappen er niet in", zegt een echtpaar. De meest voorkomende fraude die Femke tegenkomt is via Whatsapp vragen om geld. Ook Tik Tok , Facebook en Marktplaats worden gebruikt voor oplichting. "De meesten die wij als politie pakken zijn geld ezels. Mensen die snel geld willen verdienen. Maar ook oplichters worden steeds slimmer en werken vaak vanuit het buitenland." Een gewaarschuwd mens telt voor twee en de politie heeft de handen vol aan internet oplichting.