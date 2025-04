Burgemeester geeft Ilse lintje voor werk bij vluchtelingen: ‘Dankbaar'

Discussie of niet, Ilse Santema-Wessels (57) kreeg vrijdagochtend een koninklijke onderscheiding voor onder andere haar werk met vluchtelingen. De burgemeester van Waalre mocht haar dit nieuws vertellen en verwees nog even naar minister Faber van Asiel en Migratie, die weigerde te tekenen voor de lintjes. “Ik ben bijzonder dankbaar dat je er stond. Dankjewel.”

Tranen en veel gegil bij Ilse Santema-Wessels en Emily Zwartkruis als burgemeester Marcel Oosterveen in beeld verschijnt. “Dus toch”, is de eerste reactie. De dames hadden eerder nog grappen gemaakt over de lintjesregen.

Voordat de burgemeester naar de dames gaat, worden de onderscheidingen uit de auto gehaald en de ambtsketen goed gehangen. “Het is een superbelangrijke traditie om te laten zien dat onze samenleving één is”, zegt Oosterveen. “Een koninklijke onderscheiding is het meest bijzondere dat je als burgemeester kunt uitreiken.”

Zo hebben de dames vijftien jaar geleden een kledingbank opgezet voor arme mensen. “Wat jullie hebben gedaan, is zo belangrijk voor de gemeenschap”, zegt de burgemeester. “Jullie hebben weinig steun gehad van de gemeente, jullie hebben alles zelf moeten uitzoeken. En nu maken we dankbaar gebruik van de kledingbank.”

“Het is fantastisch, ik heb er geen woorden voor”, zegt Ilse nadat het lintje opgespeld is. “Drie maanden lang zaten hier in Waalre Oekraïners in een tijdelijke opvang. Ik heb daar vrijwilligers begeleid en ook uitstapjes en activiteiten gedaan met de bewoners.”

Iets wat asielminister Faber niet waardeert, bleek eerder. “Ik vond het een moeizame discussie. Het zijn allemaal mensen. Niemand is minder”, zegt Ilse daarop. “De mensen zijn hier. Laten we ze dan vooral omarmen en van elkaar leren.” Verder wil ze zich niet in de discussie mengen en dus ook niks tegen de asielminister zeggen.

Emily Zwartkruis, die dus ook een lintje kreeg, is trots op Ilse en haar werk bij de vluchtelingen. “De mens is op de wereld om elkaar te helpen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt en wat je doet. Of dat nou arme mensen zijn bij de kledingbank of vluchtelingen. Helpen is toch helpen? Helpen moet gedaan worden.”