Koningsdag: feest in het Leijpark • goud in tompoucen

Koning Willem-Alexander wordt 58 jaar en dat viert hij dit jaar een dag eerder dan normaal: op zaterdag 26 april. Deze dag staat natuurlijk in het teken van oranje tompoucen, vrijmarkten, muziek en feestgedruis. In dit Koningsdag-liveblog zie je hoe we dat in onze provincie vieren.

Hoezee, hoezee: maak jij tijdens Koningsdag iets leuks mee? Stuur ons je mooiste foto's, video's en verhalen via ons contactformulier of stuur een mail naar [email protected].

Liveblog

14.30 Koningsdag in Den Bosch Ook in de binnenstad van Den Bosch is er volop vertier. Er wordt gesnuffeld tussen de tweedehands spulletjes en veel feestvierders zitten inmiddels lekker op het terras in de zon. Op de vrijmarkt in Den Bosch (foto: Hans Janssen). Gezelligheid in de Bossche binnenstad (foto: Hans Janssen). De terrassen stromen vol in Den Bosch (foto: Hans Janssen).

14.00 Feest in het Leijpark Onze verslaggever Jan Waalen is in het Leijpark in Tilburg waar volop Koningsdag wordt gevierd. Wachten op privacy instellingen...

13.39 Ruilen met de koning Op een dag als vandaag is het best leuk om koning te zijn, maar de meeste Brabanders zien het toch niet zitten om voor altijd met Willem-Alexander te wisselen:

13.00 NS kleurt oranje De NS zet op Koningsdag langere en extra treinen in zodat elke oranje feestvierder mee kan reizen. Er geldt tot zondagochtend zeven uur een alcoholverbod op de stations en in de trein. De winkels op het station verkopen dan ook geen alcohol. De bagagekluizen op station Breda zijn tot zondag zeven uur 's ochtends gesloten. En een feestelijk detail voor de reizigers want de informatieborden op de stations hebben een oranje tintje gekregen: Oranje informatieborden op het station in Eindhoven (foto: Hans Janssen).

12.15 538 Koningsdag van start Op het Chasséveld in Breda is 538 Koningsdag losgebarsten. Chef'Special heeft het festival afgetrapt. De komende uren gaan onder andere Davina Michelle, Douwe Bob, Kris Kross Amsterdam, Mart Hoogkamer, Flemming en Snollebollekes optreden. De Eindhovense dj La Fuente gaat het feest zaterdagavond afsluiten. 538 Koningsdag in Breda (foto: Eye4images).

11.40 Goud in tompoucen In Roosendaal en Bosschenhoofd krijgt deze dag naast een oranje ook een gouden randje. Bakker Sjoerd Joosen verstopt in zijn beide filialen in drie tompoucen een stukje goud van vijf gram ter waarde van vierhonderd euro. Volgens Sjoerd is het gouden plakje 'verborgen maar veilig' verpakt. “Het zit in een soort pinpas net onder de bovenkant van de tompouce verstopt. Dus je kunt er ook je tanden niet op stuk bijten”, verzekert de bakker. Lees hier meer. De tompoucen met mogelijk een gouden plak (foto: Floortje Steigenga).

11.20 Buitengewone Vlaggenparade Koningsdag wordt bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda afgetrapt met de Buitengewone Vlaggenparade. Op het militaire terrein komen de burgemeester, de Commandant Nederlandse Defensie Academie, de Commandant KMA en Bredaas publiek bijeen. Het appèl wordt bij de cadetten afgenomen en er wordt stilgestaan bij het Koningshuis. Na de militaire ceremonie is het tijd voor muziek van het Orkest van de Koninklijke Marechaussee en een toast om Koningsdag feestelijk in te luiden. Jong en oud bij de KMA (foto: Ministerie van Defensie). De Buitengewone Vlaggenparade op het militaire terrein (foto: Ministerie van Defensie). De aftrap van Koningsdag in Breda (foto: Ministerie van Defensie).

10.15 Drukte op vrijmarkten Oude stripboeken, dvd-boxen, rolschaatsen of speelgoed. Koningsdag is bij uitstek hét moment om je oude spulletjes te slijten op de vrijmarkt. In Eindhoven, Klundert en Veldhoven zijn de markten al in volle gang. Het Stadswandelpark in Eindhoven (foto: Hans Janssen). Versierd stadhuis in Klundert (foto: Floortje Steigenga). Trampolines op de markt in Klundert (foto: Floortje Steigenga). Genietend van de zon in Veldhoven (foto: Rob Engelaar/ANP). Oranjegekte in Veldhoven (foto: Rob Engelaar/ANP). En ook bij mensen thuis wordt Koningsdag gevierd: Hond en kind in yogapose om de dag soepel door te komen (foto: Monica).

09.50 Met vlag én sjaal Koningsdag kan niet voorbij gaan zonder een oranje shirt, jasje, schoenen of haarspeldje. Dat dacht ook de dochter van Linda van Vught. Ze wilde zich klaarmaken voor haar optreden met het orkest. Daarom had moeder Linda alvast een oranje accessoire neergelegd. "Sjaal klaar gelegd, niet gevonden natuurlijk. Wat denk je? Heeft paps hem als wimpel gebruikt. We lagen helemaal dubbel", lacht Linda. "Tja, ik kon er natuurlijk niet bij om de sjaal er weer af te halen en papa was al weg." De sjaal als wimpel (foto: Linda van Vught).

09.37 Johan Vlemmix is er klaar voor Johan Vlemmix staat al klaar in Doetinchem, waar de Oranjes dit jaar Koningsdag vieren. De Eindhovenaar is groot fan van de koninklijke familie. Jaren geleden verbouwde hij zijn kantoor in Eindhoven zelfs om tot een soort tweede Paleis Soestdijk. Wachten op privacy instellingen...

09.00 Meer vertrouwen in Koninklijk Huis Het vertrouwen in het Koninklijk Huis is met vijf procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Momenteel zijn zes op de tien Nederlanders voorstander van de monarchie. Dat blijkt uit de jaarlijkse NOS Koningsdagenquête 2025 dat is uitgevoerd door Ipsos I&O. Ook de rapportcijfers van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn gestegen. Het vertrouwen in de koning stijgt licht van 44 procent in 2024 naar 51 procent dit jaar. Met een 6,9 geven de ruim duizend ondervraagden Willem-Alexander ook een hoger rapportcijfer. Vorig jaar kreeg hij nog een 6,6. Koningin Máxima scoort opnieuw beter dan haar echtgenoot en wordt met een 7,5 ook iets beter beoordeeld dan in 2024 (7,3). Nederlanders zijn bovendien vaker tevreden over haar functioneren als koningin (68 tegen 64 procent). Net als haar ouders krijgt ook prinses Amalia een hogere beoordeling. Zij krijgt van de ondervraagden een 7,3 op haar rapport, waar zij vorig jaar nog een 7,0 kreeg. Twee op de vijf Nederlanders denken dat het imago van de monarchie verder zal stijgen als naast Amalia ook haar zusjes Alexia en Ariane publieke taken gaan verrichten. Een op de zes ondervraagden zegt dat hun interesse in het koningshuis dan ook zal toenemen.