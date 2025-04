Koningsdag: meer vertrouwen in de koning • Johan Vlemmix staat klaar

Koning Willem-Alexander wordt 58 jaar en dat viert hij dit jaar een dag eerder dan normaal: op zaterdag 26 april. Deze dag staat natuurlijk in het teken van oranje tompoucen, vrijmarkten, muziek en feestgedruis. In dit Koningsdag-liveblog zie je hoe we dat in onze provincie vieren. Heb je iets leuks te melden? Gebruik ons contactformulier of stuur een mail naar [email protected]