Meldingen van mazelen in Helmond op de weg terug na piek van 17

De uitbraak van mazelen in en rondom een school in Helmond lijkt voorbij. De GGD Brabant-Zuidoost bevestigt deze conclusie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een woordvoerder laat woensdag weten dat er op dit moment geen besmettingen met mazelen bekend zijn.

Op 26 februari werd bekend dat er op de Vrije School Peelland in Helmond vier meldingen van mazelen waren gedaan. Volgens de GGD ging het om vier gevallen waarbij mazelen was vastgesteld. Het betrof kinderen én medewerkers van de school. Nog eens vier mensen hadden klachten, maar bij hen waren toen nog geen mazelen vastgesteld. Na de uitbraak golden speciale maatregelen op de basisschool. Mensen moesten alert blijven op klachten en thuisblijven bij ziekte.

Dikke verdrievoudiging

Een kleine twee weken later was het aantal mensen dat op de vrije school mazelen had opgelopen van vier naar dertien. Dat kwam neer op een dikke verdrievoudiging van het aantal ziektegevallen. De GGD wilde toen niets zeggen over hoe het met de patiënten ging. Ruim een week later was het aantal mensen in Helmond met mazelen gestegen naar zeventien. Twee van die ziektegevallen werden buiten de vrije school gemeld door de GGD.

Inmiddels is sinds de laatste besmetting in Helmond meer dan twee keer de incubatietijd van 36 dagen verstreken. Dat betekent volgens de GGD dat de mazelencluster op de Helmondse school voorbij lijkt te zijn. In totaal raakten zeventien mensen besmet die gelinkt kunnen worden aan de school. Daarnaast waren er de afgelopen maanden nog drie andere besmettingen, los van de link met de school. De meerderheid van deze personen was niet gevaccineerd.

Mensen die mazelen oplopen, kunnen onder meer last krijgen van plekjes op de huid en ontstoken ogen. Meestal verloopt de ziekte relatief mild en knappen mensen vanzelf op. In zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking. Zulke complicaties kunnen dodelijk zijn.

Bijna evenveel als in afgelopen tien jaar

Sinds begin dit jaar is in ons land bij 347 mensen mazelen geconstateerd. Dat is bijna evenveel als in de afgelopen tien jaar bij elkaar. De laatste keer dat er zoveel mazelenbesmettingen waren, was bij de landelijke uitbraak in 2013.

De meeste patiënten zijn niet gevaccineerd en hadden niet eerder mazelen. Het RIVM herhaalt dat geen sprake is van een landelijke uitbraak. Het aantal nieuwe besmettingen is al enkele weken ongeveer gelijk. Het RIVM zegt de situatie goed te blijven volgen vanwege de feestdagen, de meivakantie en de naderende zomervakantie.