Hennepkwekerij in huis raadslid, gemeente doet woning op slot

Een huis aan de Weegbree in Helvoirt is donderdag door burgemeester Chantal Nijkerken van de gemeente Vught voor zes maanden gesloten. In het huis werd op 24 maart een hennepkwekerij gevonden met zo’n duizend planten. Het huis is van fractievoorzitter Martien Vromans van SamenLokaal in Vught. Hij verhuurde het. De politie laat weten dat Vromans niet wordt gezien als verdachte.

Bij de vondst van de kwekerij op 24 maart werden behalve een grote hoeveelheid hennepplanten ook kweeklampen in het huis gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat er in het huis meerdere oogsten zijn geweest.

"Het is belangrijk dat verhuurders controles uitvoeren"

Volgens de gemeente Vught worden hennepkwekerijen steeds vaker aangetroffen in gehuurde panden. “Het is belangrijk dat verhuurders periodieke controles uitvoeren in de panden die zij verhuren. Ondermijnende criminaliteit is dichterbij dan je denkt”, schrijft ze in een persbericht. Martien Vromans heeft donderdag gehoord dat zijn huis is gesloten door de burgemeester. Hij wil voorlopig niet reageren op vragen over de sluiting. Eerder gaf hij aan dat hij niets wist van de kwekerij. "Dit doet wel wat met me."