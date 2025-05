Quincy vrijgesproken van brandstichting, maar OM legt zich er niet bij neer

Quincy uit Schijndel hangt nog steeds een veroordeling boven het hoofd. De 23-jarige man werd eerder dit jaar in hoger beroep vrijgesproken van het in brand steken van het huis waar hij toen met zijn adoptiegezin woonde. Maar het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met deze uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch en heeft cassatie ingesteld. De Hoge Raad gaat zich er nu over buigen.

De brand in de woning aan de Planetenlaan brak op 14 oktober 2020 in alle vroegte uit. Quincy’s adoptieouders en zijn twee zussen raakten licht- tot zwaargewond. Quincy, die als verdachte werd aangemerkt, liep zelf ook ernstige verwondingen op. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde hem in mei 2022 tot tien jaar gevangenisstraf wegens viervoudige poging tot doodslag en brandstichting. Beide partijen gingen tegen deze straf in beroep. Het OM had achttien jaar cel geëist; Quincy heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Op 19 februari dit jaar zou het hof uitspraak doen, maar dat werd met een week vervoegd. De advocaat van Quincy, Bas van Faassen, rekende er toen al op dat de straf veel lager zou uitvallen dan die door de rechtbank was opgelegd. Hij hield er zelfs rekening mee dat zijn cliënt zou worden vrijgesproken. Dat laatste gebeurde.

Het hof stelde dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat Quincy de brand heeft gesticht. Het bewijs schiet hiervoor tekort. Uit brandtechnisch onderzoek blijkt dat iedereen in het gezin de brand kan hebben gesticht, zo staat in de uitspraak.

“Wij trekken een andere conclusie dan het hof.”