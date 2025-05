Huis moet drie weken op slot na schietpartij

Een huis aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal is voor drie weken gesloten. Dit gebeurt op last van burgemeester Mark Buijs. Hij nam dit besluit, omdat in korte tijd verschillende 'ernstige incidenten' zijn gebeurd in en rondom het huis

Buijs doelt op onder meer de schietpartij van woensdagavond op de Rubenslaan. Uit rapportage van de politie is gebleken dat het huis aan de Burgemeester Freijterslaan hiermee te maken heeft. Meer over dit verband en de incidenten kon een woordvoerder van de gemeente niet vertellen.

Bij de schietpartij aan de Rubenslaan raakte een man van zestig gewond. De verdachte rende daarna weg, vermoedelijk in de richting van het tankstation aan de Burgemeester Freijterslaan. De politie heeft een foto van de voortvluchtige verspreid en ze hoopt dat getuigen zich melden.

