'Pure horror' in deze wijk nadat man brand sticht bij verschillende huizen

Een man heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht bij verschillende huizen in de Bloemenwijk in Veghel. Ook buurtbewoner Nawid zag midden in de nacht vlammen in zijn tuin aan de Lobeliastraat. Een eindje verderop ging het mis bij bewoonster Medine en haar man Willy.

Lobke Kapteijns & René van Hoof Geschreven door

Je schrikt enorm want je ziet dat er brand is gesticht bij je huis. Ik heb meteen de brandweer gebeld en dan blijkt dat er nog een huis in brand is gestoken", vertelt Nawid nog altijd zichtbaar geschrokken van de hoge vlammen in z'n tuin. Hij woont al jaren op deze plek en nooit eerder was er gedoe. "En nu staat er ineens iemand ongevraagd in je achtertuin."

"Alles is kapot, ik ben erg geschrokken en sta nog steeds te trillen."

Het bleef een onrustige nacht, met zo'n vijf brandjes op verschillende plaatsen in de buurt in totaal zo'n 2,5 uur. De dader ging van de ene naar de andere tuin en verschuilde zich onder meer in de Geraniumstraat bij mensen in de tuin. Hij werd uiteindelijk aan de Lelielaan aangehouden door de politie. De buurt was in rep en roer en veel mensen stonden op straat. In de buurtapp spreken bewoners van 'pure horror'.

De tuin van Medine en Willy ligt volledig in puin (foto: René van Hoof).

Ook Medine en Willy kregen ongevraagd bezoek van de man in hun tuin aan de Lobeliastraat. De erfafscheiding ligt zondag volledig vernield en verbrand in de tuin. Van hun groentetuintje, een pruimenboom en twee vijgenbomen is niets meer over en ook alle bloemen zijn vernield. "Alles is kapot, ik ben erg geschrokken en sta nog steeds te trillen", legt Medine uit.

"Hij zag er wel uit alsof hij niet helemaal nuchter was."

Buurtbewoners troffen elkaar afgelopen nacht op straat. Iemand had al een verwarde man door de wijk zien struinen. Hij verplaatste zich snel volgens Nawid. "Het lijkt erop dat hij veel heeft kunnen doen in een kort tijdsbestek." Nawid zag uiteindelijk hoe de man aangehouden werd. "Hij was aan het lachen terwijl hij werd aangehouden, alsof hij niks had gedaan, alsof hij geen besef had van wat hij had aangericht. Hij zag er wel uit alsof hij niet helemaal nuchter was." Zondag is het nu rustig op straat. Bij de huizen waar schade is, zijn bewoners bezig met opruimen. "Maar iedereen moet nog bijkomen van de schrik vandaag", denkt Nawid.