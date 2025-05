Studenten woest: ‘Besluit universiteit is eerder belediging dan oplossing’

Het besluit van Tilburg University om tijdelijk te stoppen met de uitwisseling met twee Israëlische universiteiten is volgens actiecomité Palestine Solidarity Tilburg (PST) ‘totaal betekenisloos’. “Die samenwerking lag toch al stil”, zegt voorman Rami Fransawi. Nieuwe protestacties op de campus zijn in de maak.

Samenwerking tussen individuele medewerkers van de universiteiten blijft mogelijk “om wetenschappers toegang te bieden tot een academische gemeenschap waar in alle vrijheid gediscussieerd kan worden.”

Volgens Rami Fransawi verandert er met het statement van Tilburg University helemaal niets. “De uitwisseling van studenten was er al niet vanwege het negatieve reisadvies. Ja, het is goed dat er een statement is gekomen en dat de uitwisseling nu is gestopt omdat mensenrechten worden geschonden. Maar dit stelt niks voor.”

Nieuwe protestacties

“Veel van het advies van de commissie wordt door de universiteit naast zich neergelegd. De samenwerking op het gebied van onderzoek blijft gewoon bestaan”, vervolgt Fransawi. “Wij vinden dat alle banden verbroken moeten worden.”

Daarom worden er nieuwe protestacties georganiseerd op de universiteit in Tilburg. Wanneer die plaatsvinden en hoe die eruit gaan zien, wil de actievoerder nog niet zeggen.