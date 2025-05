Snapchatmoord: dochter slachtoffer verschijnt voor het eerst voor rechter

Het proces rond de zogenoemde Snapchatmoord wordt maandag in de rechtbank van Breda hervat. Voor de rechter staat de vrouw die haar eigen vader zou hebben laten vermoorden of mogelijk zelf heeft gedood. Waarom Gradus Haisch dood moest is nog steeds niet duidelijk.

Gradus Haisch was een 58-jarige duivenmelker uit Bergen op Zoom. Op 24 maart 2023 vond de politie zijn lichaam bij een verlaten boerderij aan de Julianaweg, in het buitengebied van Wouwse Plantage. Dat was vreemd genoeg naast de loods waar ooit de martelcontainer stond. Maar er was geen enkel verband daarmee. Het lichaam van Haisch was zwaar toegetakeld. Mobieltjes

Er werd een rechercheteam opgezet met de codenaam Venus. Het politieonderzoek leidde al snel tot een doorbraak. Agenten arresteerden de dochter van Gradus en haar vriend. Toen rechercheurs hun mobieltjes onderzochten kwamen ze allerlei verdachte chatberichten tegen, ook op Snapchat. Daaruit werd volgens politie en justitie duidelijk dat het stel lange tijd bezig was met het voorbereiden van de moord op Gradus. Voorafgaand aan het proces waren er tussentijdse zittingen. Het opvallende was dat steeds alleen de mannelijke verdachte Jeroen L. in de rechtszaal verscheen. De vrouw liet zich voor zover bekend nooit zien. Naar verluidt omdat ze dat niet aankon.



Relatie

Op de zittingen ontstond het beeld dat Jeroen en de dochter van Gradus een relatie hadden die pa niet kon accepteren. Zo was er een leeftijdsverschil. Hij was al halverwege de 30 en zij net 20 jaar. Daar leek een motief in te zitten. Maar dat beeld was niet compleet omdat de dochter niks uitlegde.

Toen haar proces eind vorig dichterbij kwam kwam, gebeurde er iets onverwachts. Net voor de zitting ontsloeg ze haar advocaat. Dat betekende dat ze een nieuwe advocaat moest zoeken en dat ze dus weer niet voor de rechter verscheen. Haar zaak werd uitgesteld. Celstraf

De rechtszaak van haar vriend Jeroen ging wel door. Jeroen L. (37) ontkende in de zittingzaal dat hij de dader was. Hij wees de dochter van Gradus aan. Maar de rechtbank oordeelde anders en zag genoeg bewijs dat het stel samenwerkte: Uit het vonnis komt naar voren dat de moord is beraamd en gepleegd door zowel de man als de vrouw. Bergenaar Jeroen L. kreeg van de rechtbank 20 jaar gevangenisstraf, na een eis van 22 jaar. Die celstraf hangt ook de dochter (22) boven het hoofd. Haar proces dient maandag en woensdag voor de rechtbank in Breda. Deze rechtszaak wordt door drie andere rechters gedaan. De kans dat de vrouwelijke verdachte weer niet komt opdagen is klein. Ze is nu verplicht om te komen, meldt de rechtbank. Mogelijk kan zij eindelijk meer licht werpen op de gebeurtenissen van ruim twee jaar geleden in het buitengebied van Wouwse Plantage. Maar ook de over de stapel verdachte chats tussen haar en Jeroen en het allerbelangrijkste: het motief. Waarom moest Gradus dood?