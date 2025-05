112-nieuws: Brand in appartement, brandweer moet deur forceren • Vrachtwagen kan niet onder viaduct door

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:41 Brand in appartement, brandweer moet deur forceren In een appartement op de eerste etage van een flat aan het Baroniehof in Helmond woedde vrijdagochtend brand. Toen de brandweer aankwam, bleek er niemand thuis te zijn. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

05:59 Vrachtwagen kan niet onder viaduct door Een vrachtwagen strandde donderdagavond voor een viaduct boven de N65 in Vught. De lading op de oplegger bleek te hoog voor het viaduct. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.