Dit is Taeke Dijkstra, de man die de parken van Peter Gillis zou overnemen

Wie is toch Taeke Dijkstra, de 75-jarige Fries die in een miljoenenconflict verzeild is geraakt met oud-campingbaas Peter Gillis? Omroep Brabant sprak de ondernemer, die naar eigen zeggen tientallen vakantieparken bezat, en eerder ook al voor de rechter verscheen na een overname-conflict. Is hij daarmee een soort Friese versie van Peter Gillis? "Die vergelijking gaat niet op, zijn werkwijze is anders. Maar ik heb geen hekel aan hem!"

Dijkstra komt over als een welvarend man die ergens voor staat. Zo zei voormalig adviseur Farrera eerder over de 100 miljoen dwangsom die zijn cliënt mogelijk moet betalen: "Principes mogen geld kosten." Een uitspraak die Dijkstra zelf nu wat nuanceert.

Geld en principes Over wat de persoon Taeke Dijkstra vindt en denkt, was tot dit moment weinig bekend. Hij heeft zich niet eerder uitgelaten over de zaak rond de Oostappen-parken en liet zich vertegenwoordigen door zijn adviseur Jeroen Ferrara, inmiddels ingeruild voor advocaat Oscar van Oirschot uit Leeuwarden.

Vrijdag werd duidelijk dat Dijkstra dat niet van plan is, voor hem is het 'een principekwestie' geworden. De dwangsom van 100 miljoen euro zou hij op de koop toe nemen.

Camping in Noord-Holland

Opvallend: in 2021 speelde er een soortgelijke zaak rond Taeke Dijkstra. In het Noord-Hollandse Ursem (gemeente Alkmaar) wilde hij recreatiepark de Ursemmerhof overnemen. Beide partijen leken het eens, maar Dijkstra weigerde op het laatste moment te tekenen omdat er nog onduidelijkheden waren. Hij vond dat de verkoper gefraudeerd had en belasting probeerde te ontduiken.

De andere partij ontbond hierop de overeenkomst: de verkoop was van de baan. Hier was Dijkstra het weer mee oneens, maar de rechter oordeelde uiteindelijk dat de verkoper rechtmatig handelde, zo blijkt uit oude rechtbankstukken. In deze zaak trok de Fries dus aan het kortste eind.

Gevangenis

De emoties liepen destijds hoog op in de rechtszaal. Arjan Maes, advocaat van de verkopende partij, nam Dijkstra het verwijt over belastingontduiking erg kwalijk. "Deze man strooit met zware aantijgingen", zei Maes over Dijkstra. 'Zelf heeft hij belastingfraude gepleegd en heeft hij jarenlang in het gevang gezeten', zo noteert het NoordHollands Dagblad in 2023.

Dat hij in de gevangenis heeft gezeten, kan Dijkstra niet ontkennen. "Dat was 25 jaar geleden, maar het had absoluut niks met belastingen te maken. Ik ben toen een beetje uit de bocht gevlogen en veroordeeld zonder echt bewijs", zo zegt hij. Dijkstra zegt zes weken gezeten te hebben.

Friese Gillis

De camping in Ursem was niet het eerste project van de Fries. Hij geeft aan zo’n dertig à veertig campings gehad te hebben, met name in het noorden van het land. De zaak rond Ursem loopt bovendien nog, Dijkstra zegt 'in conclaaf' te zijn om het park alsnog over te kunnen nemen.

Het beeld van een Friese versie van Peter Gillis is niet te negeren. Al denkt Dijkstra daar zelf anders over: "Die vergelijking gaat niet op, hij gaat op een heel andere manier te werk." Om daar direct aan toe te voegen: "Maar ik heb geen hekel aan hem!"

100 miljoen

Maakt die 100 miljoen aan dwangsommen hem echt niks uit, zoals Jeroen Farrera eerder zei? Dijkstra: "Nou. Dat laten we maar even in het midden." Het belangrijkste voor hem is dat hij er nog steeds uit wil komen met Gillis. "We zouden koffie gaan drinken, maar toen kwam die bom van de Belastingdienst, die boete." Dijkstra is bang dat het daar niet bij blijft: "Er komt nog meer, en dat zie ik niet zitten."

Peter Gillis werd vorige maand veroordeeld tot zes maanden cel voor grootschalige belastingfraude: