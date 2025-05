Ouderen van 71 tot 92 opgelicht: nepagenten moeten 2 jaar de cel in

Drie mannen uit Eindhoven, Helmond en Veghel is tot twee jaar cel opgelegd, omdat ze als nepagenten oudere mensen telefonisch hebben opgelicht. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag bepaald. Ze sloegen vorig jaar toe, van april tot en met augustus. Slachtoffers waren mensen tussen de 71 en 92 jaar in onder meer Geldrop, Maarheeze, Oss en Uden. Ook buiten Brabant wist het drietal hun slag te slaan.

Volgens de rechtbank zijn de slachtoffers niet alleen financieel de dupe geworden. Ze schamen zich en voelen zich onveilig. Ook op een ander gebied heeft de oplichting veel schade toegebracht: van sommige slachtoffers zijn sieraden met een grote emotionele waarde afhandig gemaakt. Dezelfde werkwijze

Uit onderzoek is gebleken dat de drie mannen steeds op dezelfde manier te werk zijn gegaan. Een 25-jarige Eindhovenaar belde de slachtoffers op een vaste telefoonlijn met een mobiele telefoon. Hij deed zich voor als medewerker van de politie en gaf aan dat er inbrekers waren aangehouden die in een notitieboekje de gegevens van onder anderen het slachtoffer hadden staan. Hierna vroeg de man of het de vrouw of man die hij had gebeld, waardevolle spullen in huis had. Daarop gaf hij aan dat het veiliger zou zijn om die spullen bij de politie op te slaan.

De slachtoffers werd daarop gevraagd contant geld, sieraden en bankpassen in een envelop te stoppen, waarna de buit door een 18-jarige man uit Veghel werd opgehaald. Ook moesten de gedupeerden hun pincode afstaan. Hiermee haalde de koerier uit Veghel geld van de rekeningen. De derde man die is veroordeeld, een man van 24 uit Helmond, was de regelaar. Hij heeft in de ogen van de rechtbank de adressen van de slachtoffers aangeleverd. Ook wist hij de Eindhovenaar te helpen bij het opwaarderen van de simkaarten. De Eindhovenaar kreeg de zwaarste straf: drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man uit Helmond werd vijftien maanden cel opgelegd. De 18-jarige man uit Veghel kwam er vanaf met driehonderd dagen jeugddetentie, waarvan 284 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 80 uur. Bewust op zoek naar ouderen

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de drie mannen bewust op zoek waren naar oudere mensen om hen om de tuin te leiden. Ze brachten niet alleen financiële schade toe: hun praktijken hebben er ook toe geleid dat de slachtoffers hun gevoel van veiligheid en vertrouwen in de medemens zijn verloren. Buiten Brabant wist het drietal toe te slaan in plaatsen als Elst, Hilversum, Wageningen, Zetten en Zwolle. Vorige maand werd in verband met deze oplichtingszaak al Quint K. (23) uit Eindhoven veroordeeld. Hij kreeg twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hem verweet de rechtbank ‘puur winstbejag’. Ook hem werd het zeer kwalijk genomen dat hij samen met anderen misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de veelal oudere slachtoffers. Omroep Brabant heeft al eens uitleg gegeven van die slinkse praktijken: