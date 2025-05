112-nieuws: Auto crasht en belandt in greppel • Automobilist onder invloed is rijbewijs kwijt na ongeluk

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:39 Auto crasht en belandt in greppel Een auto is zaterdagochtend gecrasht in de Bavelseparklaan in Breda. De bestuurder miste een bocht en belandde met de auto in een greppel. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

06:18 Automobilist onder invloed is rijbewijs kwijt na ongeluk Agenten van de politie Weerijs hebben vrijdagavond het rijbewijs afgenomen van een automobilist die betrokken was bij een ongeluk. Lees verder Foto: Instagram politie Weerijs.

06:12 Dode zwijntjes gevonden op weg in Waalre Op de Valkenswaardseweg in Waalre zijn vrijdagnacht drie overleden jonge zwijntjes gevonden. Lees verder Foto: Instagram politie Valkenswaard.

05:55 Brand in natuurgebied: 'Vlammen kwamen metershoog' Een natuurgebied van twintig vierkante meter is vrijdagavond door brand verwoest aan de Heihorst in het dorp Zeeland. Het vuur werd rond kwart voor elf ontdekt. Lees verder Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.