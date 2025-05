Brand in pand waar arbeidsmigranten wonen: brandweer rukt fors uit

In een pand aan de Hoofdstraat in Schijndel is zondagmorgen brand uitgebroken. In het pand wonen acht arbeidsmigranten en er is een Egyptisch restaurant gevestigd. Er is volgens de brandweer niemand gewond geraakt, al ging aanvankelijk wel het gerucht dat dit het geval was. De oorzaak van de brand is onbekend.

Het vuur woedt in een houten aanbouw op de eerste verdieping. Volgens buren stonden bewoners van het pand - met koffers en al - buiten toen de vlammen uit het gebouw sloegen.

De brand werd rond acht uur gemeld. Brandweerkorpsen uit Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel zijn uitgerukt. Om halfnegen was een van de brandweerteams al teruggekeerd naar de kazerne en werd het sein brand meester gegeven. Ook een hoogwerker was toen niet meer nodig. Ambulancemedewerkers die ook waren ingeschakeld, hoefden niet in actie te komen. Agenten hielden een oogje in het zeil.

"Opeens was er vuur, het was heel erg."

Tijdens het blussen stonden de bewoners van het pand toe te kijken, op badslippers. "Ik was aan het slapen", vertelt één van hen. "Opeens was er vuur. Het was heel eng."

Een beeld van het brandende pand (foto: Noël van Hooft).

Bij de brand kwam veel rook vrij (foto: Noël van Hooft).

De bewoners wisten op tijd kleding en andere goederen in veiligheid te brengen (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

De brandweer heeft de achterkant van het pand deels moeten slopen om dichter bij de brandhaard te komen (foto: Noël van Hooft).

De brand was snel meester, maar daarmee zat de klus er voor de brandweer nog niet op (foto: Noël van Hooft).

Behalve de brandweer werd ook een ambulance opgetrommeld (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).