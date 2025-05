Dochter voor rechter voor beramen brute moord op vader (58), volg zaak hier

10.53

De advocaat van D. vertelt dat zijn cliënt weinig vertrouwen heeft in een open blik van de rechtbank. Zeker aangezien Jeroen eerder al is verschenen. Voor de duidelijkheid: er zijn vandaan andere rechters die deze zaak behandelen. "Maar ze voelt zich in een verloren positie. En eerlijk: ik denk dat ze dat ook voor een groot deel is."

De rechter geeft aan het ook jammer te vinden dat beide zaken niet tegelijkertijd konden worden behandeld. Maar ze geeft aan kritisch te kijken naar de rol van D. in deze zaak. "Het is onze beslissing op basis van alle stukken en hetgeen hier besproken wordt. Wij worden niet geleid door wat collega's besloten hebben. Het is een rare situatie. Maar we gaan een eigen oordeel vellen."