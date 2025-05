Dochter regelde moord op pa via Snapchat en moet 22 jaar zitten, vindt OM

"Hoe erg moet je je vader haten om hem dit aan te doen?" Die vraag stelde de officier van justitie aan de vrouw uit Bergen op Zoom die haar eigen vader zou hebben gedood, samen met een goede vriend. Gradus Haisch stierf door zwaar geweld ruim twee jaar geleden naast een afgelegen en verlaten boerderij in Wouwse Plantage. De dochter ontkent dat ze haar vader heeft vermoord. Maar de officier van justitie gelooft haar niet en eiste 22 jaar celstraf.

Een prinsesje dat op handen werd gedragen door vader Gradus. Dat is het beeld dat zijn dochter schetste. Ook anderen zien dat zo. Toch was de relatie tussen pa en dochter giftig. Gradus hield haar kort en hield haar in de gaten, zo vertelde zijn dochter maandag tijdens haar proces in Breda. "Ik moest op een bepaalde tijd thuis zijn. Mijn telefoon-locatie aanzetten, een appje sturen. Ik mocht niet bij een vriendin eten. Ik moest altijd thuis eten."

Gekleineerd

Pa controleerde, isoleerde en beschermde haar overdreven, zo maakte ze duidelijk. Ze was zelfs bang voor hem. Maar er speelde veel meer, zei ze. "Elke dag gekleineerd worden en met de dood bedreigd worden." Ze vertelde over hoe ze bloemen kreeg op Valentijnsdag van haar vriend. Pa waarschuwde haar vriend: "Dat doen we niet meer, he!" Volgens zijn dochter plaste Gradus zelfs over de jas van haar vriend heen met carnaval.

Huilen

"Ik was echt hysterisch. Op dat moment was ik zo boos dat ik dacht als hij verdwijnt is dat beter", vertelde de dochter tegen de rechtbank. Op de zitting toonde ze nauwelijks emotie. Een keer werd het haar te veel. Ze schoot vol. "Er is een steekincident geweest tussen mijn moeder en vader", zei ze huilend. "Ik heb wel eens gezegd: ik wou dat hij dood was. Hij zit altijd te zeiken."

Lief

De dood van Gradus kwam er ook echt, op vrijdagavond 24 maart 2023. Naast een vervallen boerderij aan de Julianaweg in Wouwse Plantage. Die avond was Gradus naar die plek gelokt om een wasmachinemotor te kopen van ene Daan. Maar dat was Jeroen L. die zich voordeed als Daan. Jeroen was een collega van de dochter.

"Ik was gewoon heel erg gek op hem. Hij was zo lief voor me altijd." Maar pa ging ook daar voor liggen, is het verhaal. "Jeroen wilde die avond mijn vader gaan confronteren met onze relatie." Met fatale gevolgen.

Nee, ze wilde echt niet dat pa gedood zou worden. Jeroen deed dat alleen. "Ik wist niet dat hij tot zoiets in staat zou zijn. Hij heeft dit gewoon gedaan en niet ik." Jeroen L. ontkende altijd. Hij kreeg 20 jaar cel voor de moord. In die uitspraak worden hij en de dochter allebei als dader gezien.